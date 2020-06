Tapabocas “Mortal Kombat”, el accesorio viral de Fabiola Yáñez

View this post on Instagram

En este dia patrio celebro que la primera dama Argentina elija mi Mortal Kombat para afrontar esta pandemia. Gracias @fabiolaoficialok @caromarafioti por apoyar el diseño Argentino 🇦🇷❤️ #primeradama #argentina #25demayo #firstlady #love #millinery #milliner #couture #blackisthenewblackforever