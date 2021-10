Facundo Moyano y Eva Bargiela dieron el sí: así fue el look de la modelo para el registro civil

Eva Bargiela(28) y Facundo Moyano (36) se casaron este viernes al mediodía en el Registro Civil de la calle Uruguay en Buenos Aires.

La pareja decidió dar este gran paso y se mostró feliz por este especial momento. El ex diputado reveló cuál fue el emotivo discurso que eligió para la ceremonia.

"Simplemente recordé a mi mamá que la quería mucho a Eva, hace dos años que no está y para ella este paso en mi vida era tan importante como para mí. Recordé eso celebrando que estaba toda la gente querida salvo mi vieja que está viendo desde el cielo. Me emocioné cuando lo dije", dijo Facundo Moyano en Intrusos.

El casamiento de Eva Bargiela y Facundo Moyano. Foto: Chusmeteando.

Radiante, Eva lució un pantalón blanco de crepe que combinó con blazer y un top blanco que luego cambió por otro escotado color nude. Completó su outfit con un peinado simple y eligió llevar el pelo suelto. Las primeras imágenes las compartió la cuenta de Instagram Chusmeteando.

Según revelaron los recién casados en exclusivo para CARAS, la boda será sencilla y realizarán un almuerzo en el restó Casa Cavia para 50 familiares y amigos. Más adelante, no descartan casarse por Iglesia (ambos son católicos y admiradores del Papa Francisco) y concretar una gran fiesta, aunque por el momento consideren que el contexto de pandemia no lo permita.

Los testigos fueron el hermano de Facundo, “Huguito” (37), hijo de Hugo Moyano y Elvira Cortés, y una amiga de Eva de la infancia.

La historia de amor de Eva Bargiela y Facundo Moyano

Facundo Moyano y Eva Bargiela se conocieron en 2016 por amigos en común. "Empezamos a salir en grupo y después se fue dando la relación. Ella era azafata en el programa de Guido (Kaczka) y empezamos a salir", dijo el ex funcionario en CARAS.

"Blanqueamos cuando surgió la amistad con Susana (Giménez) porque se especuló mucho sobre eso, pero finalmente confirmaron que mi verdadera novia era Eva. Siempre fue claro que con Susana nos unía una amistad, pero ayudó a que se sepa el noviazgo", agregó.

Facundo Moyano y Eva Bargiela dieron el sí: así fue el look de la modelo para el Registro Civil. Foto: @agusparedes.

Eva, por su parte, aseguró que siempre supo que su historia recién empezaba en ese encuentro. "Me sorprendió porque pensé que Facundo era Pablo, alguien de mayor edad, y cuando lo vi llegar a él, me impactó. El no me cree pero desde ese día sabía que íbamos a terminar juntos, él no me cree. Yo soy medio bruja, ese día dije ´este es mío´", reveló.