Facundo Moyano y Eva Bargiela dieron detalles exclusivos de su boda

Será una boda peronista. De hecho, en la intimidad familiar, bromean acerca de que la invitación debería haber dicho: Eva y Juan, en referencia directa a María Eva Duarte y a Juan Domingo Perón. Lo cierto es que en apenas unos días, María Eva Bargiela (28) y Juan Facundo Moyano (36) darán el sí y se constituirán en matrimonio frente a sus familias peronistas.

Por el momento, estamparán su firma en la libreta de matrimonio del Registro Civil y realizarán un almuerzo para 50 familiares y amigos. Más adelante, no descartan casarse por Iglesia –ambos son católicos y admiradores del Papa Francisco– y realizar una gran fiesta, aunque por el momento consideren que el contexto de pandemia no lo permita. En exclusiva para CARAS, la modelo de “Multitalent Agency“ y el exdiputado nacional –quien renunció a su banca hace un mes– adelantan detalles de su boda y explican qué los llevó a dar el gran paso.

—¿Cómo se conocieron?

Facundo Moyano: —La conocí en un restaurante, ella no sabía que era yo. Cuando un amigo le dijo que venía Facundo Moyano se pensó que era Pablo, que es mayor que yo. Ella tenía 22 años y Pablo tenía casi 50, entonces le pareció raro. Era un domingo, había jugado Alvarado, en mayo de 2016, y un amigo me invitó a comer con Eva y una de sus mejores amigas, Mer. Ahí nos conocimos, empezamos a salir en grupo y después se fue dando la relación. Ella era azafata en el programa de Guido (Kaczka) y empezamos a salir. Blanqueamos cuando surgió la amistad con Susana (Giménez) porque se especuló mucho sobre eso, pero finalmente confirmaron que mi verdadera novia era Eva. Siempre fue claro que con Susana nos unía una amistad, pero ayudó a que se sepa el noviazgo.

—¿La invitaron a Susana al casamiento?

FM:—No, porque no vamos a hacer fiesta por el contexto de pandemia. Ahora se levantaron las restricciones después del resultado de la elección, pero también pesa el contexto económico, si bien el amor siempre se celebra, no nos parece el momento adecuado. Quizá el año que viene sí.

Eva Bargiela:-¡El año que viene hacemos la fiesta! (Risas) Cuando se pueda sin riesgo y que la situación sea mejor.

FM:—Es algo muy chico para 50 personas entre familiares y amigos más cercanos. De hecho hubo familia mía de Mar del Plata que no pude invitar.

—¿Son numerosos los Moyano?

FM:—En este caso serían los Cortés porque son de parte de mi mamá, pero los Moyano somos numerosos también. Paola, mi hermana, viene sola porque está separada de Chiqui Tapia, porque tiene una hija recién nacida, Karina viene con mi sobrina Ema, Pablo viene con la señora y Huguito, mi hermano de padre y madre, con la novia.

—Eva, ¿Cuál fue su impresión cuando conoció a Facundo?

EB:—No tenía ningún prejuicio. Me sorprendió porque pensé que Facundo era Pablo, alguien de mayor edad, y cuando lo vi llegar a él, me impactó. No lo conocía, pero me pareció re potro (risas). El no me cree pero desde ese día sabía que íbamos a terminar juntos, él no me cree. Yo soy medio bruja, ese día dije ´este es mío´.

FM:-Yo tenía 31 años, en 2016. Nos llevamos 8 años. Ella cumple el 22 y yo el 25 de diciembre.

—En Navidad debe festejar a solas con Vito, su pitbull…

FM:—(Risas) Casi, igual ahora tenemos dos más. Frida, Ali, por mi fanatismo por Muhammad Ali.

EB:—Frida es mía, Vito es de él, y Ali es de los dos.

FM:—Vito es más bravo, es un pitbull Staffordshire.

—Son casados con hijos...

FM:—Estamos practicando (risas). Los animales te alegran la vida. Desde los 12 años que no tenía perro. Tuve un ovejero alemán que se llamaba Cacique y ahora este, que me lo regalaron mis amigos cuando estaba separado de ella. Siempre me gustaron los pitbull porque uno de mis mejores amigas tiene uno. Todos dicen que son malos pero es divino y se crió con el hijo. Tiene un año recién cumplido, entonces es inquieto. El tema es que no se puede cruzar con Ali porque se pelean mal, hasta se lastimaron. Así que mandamos a Ali a la casa de mis papás que tienen parque. Se van turnando.

EB:—El bulldog francés es bravo y el pitbull es muy amoroso hasta que se enoja. Temí por la vida de Ali.

—Volviendo a su relación, ¿Qué los llevó a tomar la decisión de casarse?

FM:—Es la síntesis del amor. Uno se pregunta qué más nos falta. Si nos queremos y nos amamos, ¿por qué no nos vamos a casar? Es un paso más que formaliza algo que existe. Yo creo en la institución del matrimonio, más allá de que vengo de una familia no constituida en matrimonio a diferencia de Eva, pero sí creo en la unión de pareja, en la familia, también desde una concepción ideológica, como un factor de orden social. Lo que me planteo es por qué no apostar en algo en lo que creo. Ambos somos católicos y nos gustaría casarnos por Iglesia. Como mucho, tengo alguna objeción a acciones determinadas de la Iglesia, pero creo en la institución, en el Papa, en la doctrina social de la Iglesia. Hay un trabajo importantísimo de curas y de párrocos que están asistiendo en situaciones sociales de riesgo y creo en la Iglesia. En algún momento estaría bueno el vestido blanco y la Iglesia.

—¿Conoció al Papa Francisco?

FM:—Sí, lo vi dos veces. A mi me gusta Francisco, la línea que tiene, la austeridad, que no sólo se aboca a una agenda de la Iglesia eurocentrista, sino que habla de la pobreza, del sistema capitalista, de la acumulación de la riqueza. Es un Papa diferente, no solamente por ser el primero latino y argentino, sino que tiene un discurso diferente y le hace bien a la política y es un líder indiscutido del mundo, salvo en la Argentina, donde siempre politizamos todo. Hasta que Messi no ganó la Copa América lo cuestionábamos. El Papa es una figura mundial a resaltar y ojalá algún día podamos ir a verlo.

EB:—A mí me encanta, soy fan del Papa.

—Si esto fuera una reunión prematrimonial y yo fuera el Papa, ¿Por qué se eligieron el uno al otro?

EB:—(Risas) Más allá de todas las cosas por las que uno elige una pareja, porque compartís formas de pensar, gustos y te divertís, encontré en Facundo una persona que me incentivó a crecer, me apoyó en mi trabajo, sea como modelo, con una marca o con mis estudios. Es muy generoso y le da mucha importancia a mis proyectos, sin importar cuál sea, una campaña, un negocio o estudiar una carrera o un posgrado. No es fácil encontrar a alguien con quien compartís tus gustos y tu forma de pensar y la pasás bien, pero para mí es súper importante alguien que me incentive a crecer y que él también crezca.

FM:—Primero le doy importancia a lo físico y estético, y me parece muy linda. Pero más allá de eso, del envase, es una persona a la que incentivo a crecer. Me parece que el proyecto de crecimiento en pareja es cuando se elige a la persona con la que se cree capaz de realizarlo. Por eso ella en su marca y en su carrera de modelo se complementó siempre conmigo y cuando te interesa lo que hace el otro, es que estás eligiendo a la persona. Ella es licenciada en Marketing e hizo un posgrado en Comunicación Política. Yo estudié Gestión Pública y hasta en eso nos complementamos.

—¿Coinciden políticamente? Les marcaron el camino con sus nombres: Eva y Juan Facundo…

FM:—Mi mamá falleció hace dos años y siempre decía que éramos Juan y Eva como Evita y Perón (risas).

EB:—Ella decía que cuando nos casáramos, la invitación tenía que decir Juan y Eva. En esa no le cumplimos porque sino van a pensar que me caso con otro (risas).

FM:—Ella es María Eva por Evita. Los padres son recontra peronistas.

EB:—El combo completo me mandaron.

FM:—La madre es más kirchnerista y el padre más peronista. Por eso coincido más con el padre. Pero Eva es más kirchnerista, le gusta Cristina (Fernández). A Cristina todos la respetamos pero tengo mis diferencias. Esa es una coincidencia importante. No sé si sería lo mismo si no coincidiéramos ideológicamente.

EB:—Yo no podría porque soy muy peleadora.

FM:—En un momento le dije: —´Sos linda, sos inteligente, sos laburadora y encima ¡sos peronista! Tenés todos los números´ (risas). No iba a encontrar otra igual. Es acá.

—En este contexto, ¿Tiene ganas de hablar de su futuro político?

FM:—Por ahora, renuncié a la banca de diputado porque tenía diferencias. Generalmente no se renuncia a la banca por diferencias pero entré en un proyecto que era el Frente de Todos y cada vez más dejó de ser menos de todos. Por lo tanto, si la banca la tenía por un proyecto en el que dejé de creer y se desnaturalizó, no tengo por qué seguir ocupando esa banca y le dejé mi lugar a un diputado de La Cámpora, que a ellos les interesan mucho los cargos. Seguiré haciendo política desde el lugar que me toque, desde el gremialismo, tal vez no en primera persona, seguiré estudiando, tengo ganas de ejercer la docencia. En política voy a seguir, pero no voy a tener el cargo institucional. Ojalá se reconfigure la política y dé lugar a gente que somos más peronistas, que creemos en el trabajo registrado, que si bien entendemos que pueden haber instancias con planes sociales, eso no puede ser permanente y no se puede institucionalizar la pobreza. Se tiene que generar trabajo genuino, tiene que haber reformas estructurales que no son posibles dado el desorden institucional, inclusive dentro del Gobierno, como vimos todos, las 10 renuncias que hubo después de la derrota más importante de la historia del peronismo. Esa tensión interna no da lugar a que mis proyectos puedan llevarse adelante.

Creo en una Argentina con trabajo, no soy pro mercado pero existe y tiene que ser regulado por el Estado pero éste no puede ser el único que genere trabajo. Tiene que haber un mercado y trabajadores, comerciantes, empresarios Pymes que estén fomentados y motivados a invertir. Argentina tiene que tener autodeterminación, saber que no somos Venezuela más allá de que respetemos la autodeterminación de los pueblos, así como no somos Cuba tampoco, somos Argentina, con nuestro bagaje cultural, histórico y filosófico. Acá hubo un peronismo que alimentó la clase media que hoy en día se está destruyendo. Tiene que haber una clase media fuerte, un mercado interno fuerte, se tiene que reactivar la industria y se tiene que fomentar el empleo en blanco y no institucionalizar la pobreza. Creo en la industria, en la Pyme, en que las empresas tienen que invertir y tener sus regulaciones pero no podemos ir a modelos que no tienen nada que ver con nuestra historia, con nuestra cultura y con nuestra identidad como argentinos. Podemos copiar cosas de cada lado, pero tenemos que tener nuestra identidad como pueblo, que la tenemos pero está desnaturalizada. Cuando la política me de un lugar, lo tendré, y sino seguiré militando donde pueda.