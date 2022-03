Falleció el actor Arturo Bonin

Instagram

Arturo Bonin, el prestigioso actor de 78 años, murió esta tarde a las 15:20 hs en la Clínica San Camilo de la ciudad de Buenos Aires producto de un cáncer de pulmón que lo afectaba.

La noticia de su preocupante estado de salud ya la había dado Rodrigo Lussich en el ciclo “Socios del espectáculo” hace unos días.

“Arturo Bonín está atravesando un momento muy delicado de salud. Acompañamos a la familia de este queridísimo actor. Una carrera divina, irreprochable, intachable, un actor de raza, queridísimo, que está atravesando un momento delicado de salud” aseguró el periodista en el ciclo de El Trece.

“Queremos ser bastante cautos, sobre todo por respeto a su persona y a su familia, pero desde acá queríamos mandarle un gran abrazo a Susana Cart, su esposa y su compañera. Esperamos que se recupere, pero está atravesando un momento muy delicado. Ojalá se pueda revertir” agregó Rodrigo en el programa.

Arturo Bonín interpretaba a Ciro, el tío del padre Lorenzo y de Coty, en la ficción de Polka “La 1-5/18”. El prestigioso actor cuenta con 60 años de profesión, habiendo realizado decenas de trabajos en televisión, cine y teatro. En una entrevista con La Nación, el actor aseguró que “el arte sirve para vivir” y además reveló que adora contar cuentos y “encontrar cómplices para hacerlo”.

“Nunca voy a las entregas de premios, porque no me gusta competir con mis compañeros. Esto es algo que imponen otros de afuera. El teatro compite contra el individualismo, la meritocracia y las formas excluyentes del otro. Yo no me expongo en premios que digan ganaste, perdiste o sos mejor o peor que otros” expresó Bonín en dicha entrevista.