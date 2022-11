Falleció Irene Cara, intérprete de "Flashdance" y "Fama"

El viernes 25 de noviembre por la noche, el publicista de Irene Cara confirmó la noticia más triste para los admiradores de su trabajo. La intérprete de "Fama" y "Flashdance" falleció a los 63 años en Estados Unidos, más precisamente en Florida.

"Es con profunda tristeza que en nombre de su familia anuncio el fallecimiento de Irene Cara", expresó Judith Moose, la publicista de la cantante. Aunque cabe destacar que hasta el momento se desconocen las causas de su deceso.

Irene Cara.

La artista se destacó en el canto y la actuación, pero su pico de fama llegó en 1980 cuando fue elegida para formar parte del musical "Fame". Seguido a eso también fue parte del elenco de "Flashdance", en ambos casos le dio voz a las canciones de las películas.

En principio, Irene Cara fue seleccionada para ser bailarina dentro de las películas, aunque al ver su talento, le escribieron el papel de "Coco Hernández" y cantó la canción principal.

Quién fue Irene Cara

Irene Cara nació en Escalera; Nueva York, el 18 de marzo de 1959. Fue una actriz, cantante, bailarina y compositora estadounidense de origen puertorriqueño. que llegó a la cima de la fama con los temas de las exitosas películas "Fame" y "Flashdance (What a Feeling)" el cual recibió el Oscar de la Academia y el premio Grammy de 1980 y 1982​ Impacto con un original estilo de baile que caracterizará a los cantantes de música Pop de gran parte de la década de los 80.

La artista también participó como actriz en Fame, Sparkie y en la controvertida miniserie Raíces,​ fundó su grupo musical el cual dirigía llamado "Hot Caramel". Lanzó a la venta dos álbumes durante los años ochenta: Anyone Can See (1982) y What A Feelin' en 1983. Se casó con Conrad Palmisano, doble para escenas arriesgadas de Hollywood, en 1986. Se divorciaron en 1991.