Falleció Lisa Banes, la actriz que había sido atropellada en las calles de Nueva York

Una triste noticia sacude al mundo de Hollywood tras conocerse el fallecimiento de Lisa Banes. La actriz, conocida por sus papeles en las películas “Cocktail” o “Gone Girl”, falleció el lunes tras haber permanecido en estado crítico desde el pasado 4 de junio, momento en que fue atropellada en Nueva York por un ciclomotor.

“Estamos desconsolados por el trágico y sin sentido fallecimiento de Lisa. Era una mujer de gran espíritu, amabilidad y generosidad y dedicada a su trabajo, ya sea en el escenario o frente a una cámara y más aún a su esposa, familia y amigos. Tuvimos la suerte de tenerla en nuestras vidas “, dijo su manager David Williams, según la cadena NBC

La intérprete se dirigía a reunirse con su esposa, Kathryn Kranhold, ex escritora del Wall Street Journal para cenar en el Upper West Side cuando fue atropellada por una persona que cruzó el semáforo en rojo y luego se dio a la fuga.



Una llamada al 911 fue la que alertó a la Policía de Nueva York que asistió a la zona oeste de Manhattan, cerca del popular centro cultural Lincoln Center, para encontrar a la actriz contusión cerebral y trasladada de urgencia al Hospital Mount Sinai Saint Luke, en estado muy grave.

“Mi Lisa, nuestra Lisa Banes. Nuestra gran pérdida”, fue el mensaje que Kathryn Kranhold compartió tras la muerte de su esposa.

Lisa Banes es recordada por una larga trayectoria en cine en cientos de papeles secundarios de alto vuelo. Actuó en películas como "Gone Girl" y "Legalmente rubia", y series televisivas, entre ellas, "Roseanne", "Once Upon a Time" y "Law & Order: Special Victims Unit". A su vez, arriba de las tablas de teatro en Broadway brilló como un afamada intérprete.