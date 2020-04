Fanny Mandelbaum fue víctima de una extorsión pornográfica

En esta cuarentena muchos famosos aseguraron que estaban siendo extorsionados por un grupo de personas que envían mails pidiendo dinero a cambio de no mostrar videos de ellos mirando pornografía. Una de las que confesó esta incomoda situación fue Fanny Mandelbaum,

Este martes en comunicación con LAM, la periodista detalló lo que le sucedió. "Me mandaron treinta mails con diferentes remitentes. Yo los abría y eran iguales. Me pedían dos mil quinientos bitcoins para no publicar mis videos", aseguró.

A pesar de eso, la periodista dijo que no pasó ninguna suma de dinero: "Yo tengo una ventaja. Formo parte del resto del 90% de los que nunca vio una porno. No me gustan. Tengo un hijo y lo primero que hice fue preguntarle si él había usado mi computadora. Me dijo ‘no necesito la tuya porque tengo la mía’. Así que me quedé tranquila".

"No sabían si soy mujer u hombre, pero pensaban que era un hombre y me ponían que tenía muy buen gusto, que elegía las mejores porno. Era un mail larguísimo", finalizó.