Fanny Mandelbaum tuvo que ser internada de urgencias

Fanny Mandelbaum fue noticia en las últimas horas luego de conocerse la información de su repentina internación e intervención quirúrgica. Es que la reconocida periodista argentina se rompió la cadera tras tropezarse con unos cables en su domicilio, por lo que tuvo que trasladada al Sanatorio Mitre.

"Fue una caída moderna. Yo soy noctámbula y me quedé en la computadora. Cuando me paré, me enganché con el cable y me caí al piso. Por suerte tengo una vecina amiga de hace años, que también es noctámbula, y ahí llamamos a la ambulancia. Me operaron el jueves", expresó la comunicadora de 82 años en diálogo con La Nación.

Sucedió durante la madrugada del pasado miércoles y una vez ingresada al área de urgencias, se decidió la inmediata operación. Según indica aquel medio de comunicación, la locutora y política sería dada de alta al finalizar el fin de semana ya que empezó dar sus primeros pasos después de la cirugía a que se tuvo que ser sometida.

Hace aproximadamente un mes, la conductora fue víctima de una extorsión pornográfica en la que recibía mails donde le pidían dinero a cambio de no publicar imágenes íntimas. "Me pedían dos mil quinientos bitcoins para no publicar mis videos.Yo tengo una ventaja. Formo parte del resto del 90% de los que nunca vio una porno. No me gustan", aseguró Fanny en comunicación con LAM.

Hoy, enfrenta una situación de salud que tiene a todos sus fieles seguidores y fanáticos preocupados.