Fátima Flórez y Javier Milei fueron los invitados de lujo en el regreso de Mirtha Legrand a la televisión. En medio de la entrevista, la conductora le consultó a la humorista sobre su trabajo y de su conocido enfrentamiento con Moria Casán. La actriz no dudó en responder sobre el problema que tiene con la "One" a la hora de realizar la imitación de su personaje.

Fátima Flórez habló sobre su enfrentamiento con Moria Casán en el primer programa de Mirtha Legrand

La Diva comenzó a hacer un repaso sobre la carrera de la humorista y fiel a su estilo le preguntó si tuvo un enfrentamiento con Moria. "Hiciste Cristina, Susana, Moria, ¿te pasó algo con Moria?", le preguntó "La Chiqui". "No, bueno. A ella le paso conmigo", respondió rápido la imitadora.

"Nada yo estaba haciendo mis temporadas, como todos los años y de pronto empezó a sentirse molesta porque no quería que yo la imite. O quería que si yo la imitara le mande un sobre con plata. Lo cual no hay ningún problema, yo si le tengo que... No hay antecedentes si no no habría shows en Las Vegas", respondió la actriz.

"No hay marco legal, pero no tendría problema si ella quiere que le pague. Igual mucha gente la imitó, va a tener que salir a pedirle a todos. Es un personaje entre los otros cien, es un gran personaje y me sale bien", agregó Fátima Flórez sobre el enfrentamiento con Moria Casán en la mesa de Mirtha Legrand.

