Federico Bal se encuentra en Ámsterdam para un nuevo proyecto laboral, luego de haber estado en las obras de Villa Carlos Paz, Córdoba, y la escandalosa separación con Sofía Aldrey. El hijo de Carmen Barbieri tuvo que aprender a andar en bicicleta a sus 33 años para uno de sus programas y lo compartió con un desopilante video.

Junto a Connie Ballarini, con quien se encontró en el país europeo, Federico Bal aprendió a andar en bicicleta y expresó en sus redes sociales "Mamá, aprendí a andar en bici. Ok, tenia dos ruedas frontales, pero que creo que cuenta", ya que no era como las bicicletas tradicionales, sino que tenía un pequeño carrito adelante.

"Y me fui de paseo con la genia de Connie que estaba por acá. Un domingo mágico que verán pronto en Resto del Mundo", continuó el actor. Inmediatamente la publicación se llenó de comentarios y Carmen Barbieri le dejó un mensaje. "Le ganaste a la leyenda de los Barbieri que nunca supieron andar en bici. ¡¡¡Bravo!!!", escribió la conductora de Mañanísima.

Carmen Barbieri y Fede Bal

Y es que, tal como contó en su programa, ni ella ni su padre sabían andar en bicicleta. Barbieri contó que de chico le regaló una bicicleta a Fede Bal, pero jamás logró pedalear sin trabarse. "Mi papá y no sé si mi abuelo no sabían andar. Yo tampoco sé andar pero nunca se lo conté a mi hijo para que no tuviera miedo. Le compramos una bici y se cayó treinta mil veces. Ahí se animó porque tiene tres ruedas enormes", cerró Carmen.

Fede Bal se comparó con Iván de Pineda y recreó su desfile por las pasarelas de Versace

Iván de Pineda regresó a las pasarelas internacionales la semana pasada, cuando protagonizó uno de los desfiles más importantes del año: el de Donatella Versace. Su caminata en el evento, que contó con la presencia de las más importantes celebridades, se viralizó rápidamente entre los argentinos, que celebraron su trabajo.

En esta ocasión, el hijo de Carmen Barbieri decidió compartir en su Instagram un divertido video imitando al modelo. “Iván estaba carísimo. Muy pronto volvemos con Resto del Mundo y la manija es total”, escribió el flamante conductor del ciclo de El Trece, previamente conducido por De Pineda.

OL.