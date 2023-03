Laurita Fernández fue entrevistada por el notero de LAM y en la noche de este lunes pasaron la nota al aire. Luego de que se corriera el rumor de que la bailarina había hablado en los últimos días con su ex, el programa que conduce Ángel De Brito fue directamente a la fuente.

Laurita Fernández y Ángel De Brito.

La palabra de Laurita Fernández

"No hablé con Fede Bal", comenzó diciendo Laurita Fernández ante la consulta del notero. Y agregó: "No voy a opinar". Se refería por supuesto al escándalo entre el actor y su ex Sofía Aldrey.

Por último, la conductora aseguró: "No tengo nada que hablar con él". Sin embargo, al regresar al estudio, Ángel De Brito volvió a asegurar que la expareja sí estuvo en contacto.

Laurita Fernández y Fede Bal.

Anteriormente, Laurita Fernández había sido entrevistada por "Implacables". En ese momento la conductora se mostró algo molesta por la prensa que estaba a la salida de eltrece, donde estaba filmando su programa, aunque se detuvo y contestó.

Laurita Fernández y Fede Bal.

“Yo no voy, por supuesto, a opinar absolutamente nada. Yo no tengo nada que ver y hay gente involucrada que la está pasando muy mal. Entonces no opinaría jamás, y en lo que a mí respecta es una etapa muy lejana y cerrada en mi vida hace muchísimos años, así que no tengo nada para decir”, dijo Laurita Fernández.