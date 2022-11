Fede Bal cruzó al streamer Coscu

La derrota de la Selección Nacional en su primer partido del mundial, provocó el fastidio de varios hinchas. Una víctima de las agresiones por parte de usuarios argentinos, fue el influencer Chapu Martínez, que estuvo presente en el partido y a quien lo acusaron de darle "mala suerte" al seleccionado. El 'Chapu', además de ser blanco de críticas y de comentarios crueles, recibió amenazas .

El influencer, conocido por la frase "traeme la copa Messi" durante Rusia 2018, compartió un video en su cuenta de Instagram expresando su tristeza y agradeciendo a los que lo apoyaron. Varios famosos como la China Suarez y el comediante Grego Rossello salieron a defender a Chapu. El streamer Martín Disalvo 'Coscu', fue otro de los influencers que salieron en apoyo de Martínez, mediante una publicación en su cuenta de Twitter.

"“Yo no soy nadie, pero sé que tengo llegada“ comenzó el tuit de Coscu y continuó "Les pido, por favor, que paren, porque me choca mucho ver cómo están destruyendo a un colega". En su extenso hilo de Twitter, Martín Disalvo pidió que paren con el "hate" ya que su colega, el Chapu, y su familia están atravesando un mal momento: “El padre del Chapu tiene 70 años, está que no da más porque teme por la salud del hijo".

Quien no se quedó callado fue Fede Bal. El actor salió al cruce y cuestionó la acción de Coscu, a quien acusó de haberle hostigado hace un tiempo. “¿De verdad? Recuerdo cuando reaccionabas absolutamente a todo lo que hacía y me delirabas, me bajabas de eventos y mandabas a tu army (seguidores de Coscu) a tirarme hate” escribió Fede en una historia y que tiene de fondo una imagen con la noticia de Disalvo y su apoyo a Martinez.

Para cerrar su publicación, el hijo de Carmen Barbieri remató con un comentario algo irónico: “¡Me gusta que hayas cambiado tus formas! Lo celebro. Ojalá sea sincero y para con todos”.