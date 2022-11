Fede Bal protagonizará Kinky Boots en Carlos Paz: "Me voy a calzar las botas de Lola"

Kinky Boots, la principal apuesta teatral del año, producido por Pardo Producciones (Miguel Pardo) bajo la dirección general de Ricky Pashkus estrena el próximo 28 de diciembre de 2022 en el Teatro Luxor de Villa Carlos Paz, Córdoba, con nuevo elenco de lujo entre los que ya figuran Fede Bal en el mítico rol de Lola, el personaje que encaró con mucho éxito Martín Bossi en calle Corrientes durante 2022.

"Me siento muy contento y orgulloso frente a este nuevo desafío de poder calzarme las emblemáticas botas rojas para dar vida a una nueva Lola y protagonizar Kinky Boots, el exitoso musical para toda la familia que junto a un gran elenco, presentaremos en la ciudad de Carlos Paz" comentó Fede Bal.



El actor publicó en sus redes las primeras fotos en donde se lo ve luciendo las míticas botas rojas. "Lola está llegando a mi vida y yo no puedo más de la alegría, la ansiedad y claro que siento un poco de miedo también… pero siempre me gustaron los desafíos, no puedo estar más feliz!", escribió por este nuevo rol que se le presenta.

De qué trata Kinky Boots

Charlie Price, es el hijo de un zapatero artesano, dueño de una fábrica que da trabajo a varias familias del norte de Inglaterra. No se siente atraído por el negocio familiar y se marcha a vivir con su novia Nicola a Londres en busca de un futuro junto. Pero la repentina muerte de su padre lo obliga a volver para el funeral y solucionar los problemas de la fábrica de calzado. Así, descubre que el negocio no es tal y que su padre tenía partidas enteras guardadas por cancelación de pedidos.

Para evitar el cierre, debe reducir costos y comienza despidiendo a quince trabajadores, hasta que Lauren, una empleada de la fábrica que siempre estuvo secretamente enamorada de él, le dice que si no funciona el negocio, quejarse no es la solución. Lo que debe hacer es cambiar de objetivo.

En un viaje a Londres para visitar a un antiguo cliente al que trata de vender una partida de zapatos almacenados en la fábrica, Charlie acude en ayuda de Simon, un transformista de nombre artístico Lola. Charlie recuerda la sugerencia de Lauren y decide invitar a Lola a visitar su fábrica para que le muestre exactamente el tipo de botas que no encuentran ella y sus amigas.

Lola y sus amigas, llegan para ayudar a Charlie y a los trabajadores de la fábrica para que modernicen su sentido de la estética y lo ayudan a diseñar una nueva línea llamada Kinky Boots, que podría salvar la fábrica.