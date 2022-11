Coscu se mete en la polémica de las amenazas de muerte contra El Chapu Martínez

El repudio de algunos fanáticos radicales hacia El Chapu Martínez por presenciar el partido de Argentina contra Arabia Saudita, donde el equipo albiceleste perdió 2-1, ha llegado muy lejos. Al punto de que algunos haters han amenazado al reconocido influencer con atacar violentamente a los integrantes de su familia. Es por esto que Coscu se ha metido en la polémica para intentar ayudar a su colega en este difícil momento.

A través de sus redes sociales, Coscu hizo un llamado a la calma y mostró su solidaridad con El Chapu Martínez. "Les pido por favor que paren, porque me choca mucho ver cómo están destruyendo a un colega. Amenazando a la familia de un pibe que no les hizo nada y que claramente no tiene la culpa. Pónganse a alentar y paren con el odio gratis", señaló enfáticamente el streamer.

Por otra parte, en su cuenta de Twitter compartió un video de una conversación de WhatsApp que El Chapu sostuvo con Grego Rosello, en donde cuenta cómo se siente ante esta situación compleja y peligrosa, que está escalando a un grado grave de violencia. Asimismo, en un audio que envía, asegura que ya no sabe que hacer para alejarse de tanta hostilidad.

Coscu no ha sido el único famoso que ha salido a apoyar al Chapu Martínez, también la actriz China Suárez escribió un contundente comunicado en sus redes sociales, repudiando a los haters que amenazan con la integridad física de la familia del influencer: "Los mismos inadaptados de siempre haciendo lo único que saben hacer: odiar, destilar veneno. A los tarados, me deprimen desde lo más profundo de mi corazón", apuntó.

¿Cómo comenzaron las amenazas?

Lo que al inicio parecía una broma inocente en Twitter, se transformó en una pesadilla. El Chapu Martínez es reconocido por ser fiel fanático de Lionel Messi, sin embargo, un grupo de seguidores de la selección, al presenciar la derrota de Argentina ante Arabia Saudita en el primer partido del Mundial Qatar 2022, comenzaron a tildar de "mufa" al streamer, al punto de amenazarlo de muerte.

Chapu es fiel fanático de Messi.

"Muerto te quiero. Ojalá te maten a piedrazos", dice uno de los audios que el influencer compartió con sus fanáticos. Desconsolado y preocupado, manifestó que no sabía que hacer y agradeció a los mensajes de apoyo. Lamentablemente, lo que debería ser una fiesta del fútbol, se convirtió en un calvario para El Chapu Martínez.