Fede Bal habló sobre los rumores de separación de Sofía Aldrey

La bomba la tiró Andrea Taboada ayer al final de "Los Angeles a la Mañana" cuando deslizó que Fede Bal ya no estaría en pareja con Sofía Aldrey y que se habrían separado luego de la polemica fiesta a la que entre otros, el actor invitó a "el Polaco" con un audio que reveló Angel De Brito en el que decía "tengo la pileta calentita y hay mujeres", pero en comunicación con CARAS Digital, Bal habló del tema y negó los rumores.

"Espero que no me llamen por la bolu... que dijeron en la televisión. No tiene ningún sentido y no es verdad. Es una cruel mentira. Yo no me separé de Sofía ni ella me dejó a mí. No es cierto lo que dijeron. Es más, no sé de dónde sacaron esa conclusión porque yo estoy con ella lo más bien. Seguimos juntos y los dos sabemos quiénes somos y cómo nos comoartamos", comenzó diciendo, algo fastidioso con la situación, pero después se soltó y se lo tomó más tranquilo.

"No somos una pareja que se permite estar con otras personas, somos sinceros el uno con el otro y felices con todo lo que hacemos. Esto que pasó no me generó ningún problema con ella. Es mi pareja y hablé todo con ella antes de hacer la celebración porque la palabra fiesta no suena bien, parece. Ella siempre supo todo. Chicos, pasé un montón de cosas fuertes este año, esto que sale en los medios no es nada que me sorprenda. Hablemos de otras cosas más importantes", cerró Fede.

Carmen Barbieri se indignó por el audio de su hijo a "el Polaco"

En Confrontados, Carmen contó que no había escuchado el polémico audio que pasó De Brito y con mucha tristeza se indignó cuando se lo contaron: "¡Yo no sabía nada! ¡Lo juro por mi mamá y mi papá! Recién lo escucho y es un horror el audio. Parezco una mentirosa: yo dije que era un asado con 10 personas y no había chicas ¡Todo al revés! Y ‘cositas’. ¿Qué son cositas?”, comenzó diciendo para cerrar...

“¡Yo pensé que había cambiado Federico! ¡Jesús! ¡Salió al padre! ¡Salió al padre! No sale a mí”, igual Fede me contó que Sofía no estuvo en la fiesta. Sofía lo deja ser libre. Esto es lo bueno que tiene esta pareja. Yo no estoy enterada si hay crisis..."