Luego de los polémicos chats que reveló Yanina Latorre en LAM, donde Fede Bal mantenía charlas de alto contenido erótico con distintas chicas, también reveló que estaría de romance con una reconocida actriz Argentina. Se trata nada más y nada menos que de Claudia Albertario.

"Sofía estuvo hasta el 20 de enero en Carlos Paz hasta que empezó la crisis, quedaron encontrarse en Buenos Aires para ver si la remontaban, pero salto de todo. Ella le vació la casa hoy, él le acepto las infidelidades", dijo la panelista sobre los crisis que afrontó la pareja de Fede y Sofia y como llegó a tomar la decisión de dejarlo.

Yanina Latorre

También contó: "Ya no son cuernos, no es fiesta en la pileta. Estaban en crisis hace tiempo, se ve que venia muy entretenido. Cuando ella se va a Capital él le dice a un amigo 'no me dan los memes para decir la gente que me voy a gar*** esta noche'. La fiesta del helicóptero fue tremenda".

Dato revelador

Luego de leer en vivo los chats, Yanina Latorre contó que Fede tuvo una nueva conquista, la actriz Claudia Albertario."Una de las amantes de Fede Bal es Claudia Albertario. Hay actrices, bailarinas, mucha bailarina. Chicas que van y vienen. En un día varias".

Claudia Albertario

Claudia Albertario se separó de su marido Jeronimo Valdivia e junio del año pasado, aunque ella lo negó en todo momento y manifestó seguir con el padre de sus hijos.

Si bien la separación es reciente, anteriormente Fede había hablo de su relación con Sofia y dijo: "Ella me acompaña mucho. Ahora se va a Buenos Aires, después vuelve y realmente es una gran compañera. Estoy en un momento de plenitud total, con todos los aspectos de mi vida muy bien: mis amigos, mi familia, mi novia, mi trabajo, mis proyectos, la salud".

J.M