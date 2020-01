La desaparición que tiene preocupada a la familia Fort

Felipe Fort, el hijo del recordado empresario Ricardo Fort, hizo un desesperado pedido a través de las redes sobre algo que tiene en vilo a toda la familia: la desaparición de un gatito, mascota de su primo.

“Se llama Armin, se le perdió a mi primo, si alguien sabe algo”, escribió Felipe en su cuenta de Instagram junto con la foto del gatito.

Vale destacar que la dueña de la mascota es Sandra Diluca, la ex mujer de Jorge, el hermano de Ricardo, y mamá de John y Thomas. “Estoy muy angustiada, mi vecina no me preguntó, y se lo dio a un hombre que pasaba”, dijo la mujer en diálogo con el sitio Teleshow. “Hace diez días que lo había traído aproximadamente", agregó.

“Tal vez la persona que lo tiene cree que no lo supe cuidar y por eso no lo devuelve. Pero no es así, tengo varias mascotas, el mismo veterinario desde hace 26 años, imagínate si sabrá cómo los cuido”, afirmó y reveló que piensan poner una recompensa por su mascota u ofrecer otro animalito a cambio.