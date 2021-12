Hoy en Los Ángeles a la Mañana, Ángel de Brito y sus angelitas hicieron una video llamada con Fernando Burlando para saber cómo iba y que pesaba con el juicio que se inició el pasado martes en Brasil en donde Thelma Fardín llevó a la justicia a Juan Darthés por una supuesta violación. La misma habría sido efectuada cuando ella tenía 16 años y estaban ambos de gira por Nicaragua haciendo la obra "Patito Feo".

Si bien los testigos ya comenzaron a declarar en Brasil, Nicaragua y en la Argentina via Zoom como lo hizo Calu Rivero y la propia Thelma, aún el acusado no declaró y no lo hará hasta comienzos de enero o febrero según comentó el letrado que se calificó como "observador" de la causa penal.

Fernando Burlando sobre el juicio a Juan Darthés: "El se siente damnificado...".

"Es increíble como ellos están mucho más avanzados que nosotros en tema judicial. Por un tema de ferias y de otras dirigencias el juicio se postergó hasta enero de 2022. Yo estoy como observador de la causa y esa es la información que manejo. Lo que te puedo decir es que Juan Darthés se siente damnificado con esta postergación del juicio", aclaró Burlando dando a entender que el actor quiere decir su verdad y que la justicia se expida.

El actor se siente damnificado por la postergación del juicio.

Novedades en el caso Thelma Fardín: Juan Darthés no declarará en el juicio

El 30 de noviembre comenzó el juicio de Thelma Fardín contra Juan Darthés por haberla violado en una gira de Patito Feo por Nicaragua. El juicio se está desarrollando en Brasil y en simultáneo en Argentina, on line. El hecho habría ocurrido cuando ella tenía 16 años. Ahora, se supo que el actor no declarará el día de hoy, a pesar de que la actriz si lo hizo en la tarde de ayer.

Fernando Burlando, abogado de Darthés en Argentina, confirmó que el actor no declarará en las próximas horas. Según explicó Burlando a TN, continuarán exponiendo los testigos, pero no lo hará su cliente. Remarcó que, debido a esto, la sentencia no será inmediata y que recién en febrero el actor acusado declarará.

El letrado reveló que esto tiene que ver con que los tiempos de feria judicial en Brasil no son los mismos que se manejan en Argentina. Ante esto, y si bien se inició, el juicio no tendrá un veredicto hasta Febrero del 2022, informa eltrecetv.com.ar

Novedades en el caso Thelma Fardín: Juan Darthés no declarará en el juicio.



