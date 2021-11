El posteo de Thelma Fardín horas antes del juicio contra Juan Darthés

Hoy cerca del mediodía de la Argentina comenzó finalmente el juicio por violación de Juan Darthés a Thelma Fardín ocurrido durante una gira de "Patito Feo" hace años atrás. Denuncia que la actriz se animó a revelar al mundo en 2018. Con el actor declarando en Brasil por zoom y ella desde nuestro país por la misma vía. Antes de que comience todo se tomó unos minutos para postear un fuerte mensaje con una ilustración que le hicieron amigos en donde se ve a ella dibujada junto a otra mujer hablando sobre el tema.

"Siento toda la fuerza que me mandan. Gracias @roferrerilustradora por este dibujo. Gracias @rominamanguel por el espacio", escribió Thelma en su posteo. Allí se puede ver a ella retratada con un globo de diálogo diciendo: "Porque alguien habló yo pude hablar, y gracias a que yo pude hablar... Muchas otras mujeres se animaron a romper la cadena de silencio". Mientras la otra mujer sostiene un cartel que dice "Justicia por Thelma, Justicia para Thelma" y un "Estamos con vos".

Finalmente posteó una entrevista que le hicieron en A24 en la que dice: "Yo quiero mirar a mis hijos cuando los tenga diciendo hice todo lo que pude. Este tipo es un depredador. Este tipo estaba en una novela haciendo de padre".

"Se definió en estos días. Es por el contexto covid que no tengo que viajar. Si no hubiéramos estado en pandemia, hubiera tenido que viajar. El juez que tiene la causa es grupo es de riesgo y está sesionando desde su casa”, comenzó diciendo la actriz en una reciente entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live” (lunes a viernes a las 17 por las redes sociales de la radio).

Además agregó: “No tiene sentido que viaje. Él no va a estar en el juzgado sino que estará en su casa. Por eso no viajo. En algún punto está bueno. Se monta una fiscalía en Argentina y declaramos todos los testigos desde acá y por supuesto yo que soy la víctima”.

“La lucha final es que la Justicia dé una respuesta y que yo no sea para siempre la que denunció. Eso en la vida de cada persona porque sino no terminamos de conquistar que es la libertad y el deseo y la libertad de dejar de sentirnos culpables para sentirnos las victimas y que no estamos marcadas para siempre sino que nuestra vida continúa y que se puede conseguir alguna forma de separación que no tiene que ver con el castigo al otro sino que tiene que ver con repararse uno mismo”, dijo al respecto.

