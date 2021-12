Ayer, martes 30 de noviembre comenzó el juicio de Thelma Fardín contra Juan Darthés por haberla violado en una gira de Patito Feo por Nicaragua. El juicio se está desarrollando en Brasil y en simultáneo en Argentina, on line. El hecho habría ocurrido cuando ella tenía 16 años. Ahora, se supo que el actor no declarará el día de hoy, a pesar de que la actriz si lo hizo en la tarde de ayer.

Fernando Burlando, abogado de Darthés en Argentina, confirmó que el actor no declarará en las próximas horas. Según explicó Burlando a TN, continuarán exponiendo los testigos, pero no lo hará su cliente. Remarcó que, debido a esto, la sentencia no será inmediata y que recién en febrero el actor acusado declarará.

Novedades en el caso Thelma Fardín: Juan Darthés no declarará en el juicio.

El letrado reveló que esto tiene que ver con que los tiempos de feria judicial en Brasil no son los mismos que se manejan en Argentina. Ante esto, y si bien se inició, el juicio no tendrá un veredicto hasta Febrero del 2022, informa eltrecetv.com.ar

Thelma Fardín deberá esperar a febrero a que declare Juan Darthés.

El posteo de Thelma Fardín horas antes del juicio contra Juan Darthés

Comenzó finalmente el juicio por violación de Juan Darthés a Thelma Fardín ocurrido durante una gira de "Patito Feo" hace años atrás. Denuncia que la actriz se animó a revelar al mundo en 2018. Con el actor declarando en Brasil por zoom y ella desde nuestro país por la misma vía. Antes de que comience todo se tomó unos minutos para postear un fuerte mensaje con una ilustración que le hicieron amigos en donde se ve a ella dibujada junto a otra mujer hablando sobre el tema.

"Siento toda la fuerza que me mandan. Gracias @roferrerilustradora por este dibujo. Gracias @rominamanguel por el espacio", escribió Thelma en su posteo. Allí se puede ver a ella retratada con un globo de diálogo diciendo: "Porque alguien habló yo pude hablar, y gracias a que yo pude hablar... Muchas otras mujeres se animaron a romper la cadena de silencio". Mientras la otra mujer sostiene un cartel que dice "Justicia por Thelma, Justicia para Thelma" y un "Estamos con vos".

"Yo quiero mirar a mis hijos cuando los tenga diciendo hice todo lo que pude. Este tipo es un depredador. Este tipo estaba en una novela haciendo de padre".

El posteo de Thelma Fardín horas antes del juicio contra Juan Darthés.



FL