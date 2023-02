El reality se está volviendo cada vez más picante, la convivencia, las pruebas que enfrentan entre equipos y la poca afinidad que hay entre los participantes, hace que todo sea explosivo. Fernando Carrillo nuevamente en el ojo de la tormenta tras tener una fuerte discusión con el ex boxeador Martin Coggi, con quien casi se van a las manos por un plato de comida que era para el staff.

Todo comenzó cuando el actor venezolano ingresó a la cocina y agarró una papa que era para la comida que estaba preparando el equipo de staff de la semana. Ante esta acción, Martín Coggi decidió encararlo sin filtro. “No, no, no. ¿Qué venís a comer nuestra comida, loco? ¿Qué onda? No podés comer una papita”, dijo el boxeador sin titubear.

Fernando Carrillo en la cocina de El Hotel de los Famosos previo a la fuerte discusión

Como si fuera poco, Sebastián Cobelli le hizo un fuerte comentario que generó polémica y más leña a un fuego que terminó en un incendio.

El fuerte comentario de Sebastián Cobelli

En “El Hotel de los Famosos” se volvió a vivir un momento de tensión cuando Sebastian Cobelli le dijo a Fernando Carrillo que él tenía un hijo bastando, a lo que el venezolano estalló en furia y le arrojó un vaso de agua encima. “Este viene a decirme que tengo un ‘hijo bastardo’”.

Sebastián Cobelli enfrentandose a Fernando Carrillo

Fernando Carrillo le responde a Sebastián Cobelli luego de una acalorada discusión en la cocina

“No le parto la madre porque estamos en un programa de televisión. Fui a agarrar un papita y se pusieron todos locos porque les encanta el show. Me dijo eso porque yo tengo un hijo en Miami que casi no veo”, dijo Carrillo dando su versión de los hechos con los huéspedes que estaban escuchando la fuerte discusión.

J.M