Fernando Carrillo demostró ser uno de los participantes más fuertes a la hora de participar en los juegos en el reality en “El Hotel de los Famosos 2”. Pero ahora, el participante se encuentra en la cuerda floja, porque sus compañeros ya lo tienen como candidato para la próxima H. Lo cierto, es que actor es uno de los cometidos con pocos lazos u alianzas, a excepción de Mimi Alvarado, es por eso que ha tenido que recurrir a sumar aliados, y la candidata es Delfina Gérez Bosco.

La modelo, que se encuentra en medio de un revuelo mediático por su romance con Martin Coggi, tuvo una charla con el mismo y le comentó "Estábamos desayunando y empieza 'no, porque quiero hacer una serie...', él promete trabajo, para que no lo voten. Eso ya me pasó a mí, yo no caigo en eso tres veces. Hoy me dijo que era el Presidente de la liga no sé qué con.... y que yo soy la gerente general, me dijo que te vote a vos (Coggi)".

Delfina Gerez Bosco y Martin Coggi

Por su parte, Martín Coggi le respondió a la modelo: “Y hoy no sabés, me viene apalabrando todo el tiempo para que no lo vote. Es nabo, eh, es el rey de los nabos, justo a Delfina le dice. Si vas a querer confabular con alguien, no confabules con Delfina".

Fernando Carrillo vs Martin Coggi

Carrillo hace de las suyas

Después de la conversación que tuvieron Gerez Bosco y Coggi sobre Carrillo, el venezolano que no se queda callado, confrontó al ex boxeador y le dijo: "Señor Martín poom, ¿ya está usted confabulando para la votación de esta noche o todavía no? Yo no confabulo contra nadie, pero contra nadie". "Mire cómo son las cosas, estimado, me enteré de que alguien está confabulando contra mí. No se sienta aludido".

Para finalizar agregó: “También tiene que tener presente de dónde viene el cuento y el chisme, porque confabulando contra usted... Martín empieza a ver bien las cosas, por eso te noquearon las veces que te noquearon en tu carrera, porque no veías o no ves bien".

J.M