Filtran audios de Josefina Pouso sobre Jorge Rial: “Estoy disfrutando”.

Josefina Pouso y Jorge Rial fueron vistos muy juntitos en un bar de Madrid. La publicación se filtró por una amiga de Yanina Latorre que le envió las imágenes a la angelita. A menos de 24 hs de que se conocieron las imágenes, se filtraron audios donde la periodista habla del tema.

La encargada de darlos a conocer fue la panelista de Intrusos, Nancy Duré. Allí, la periodista y amiga de Josefina, publicó, sin pedirle permiso, los audios que ella le mandó, donde aclara que pasa hay con Jorge Rial.

Nancy Duré fue al grano: “A mí pasame la posta. ¿Estás saliendo con Jorge Rial?”, y esto le respondió Josefina a la panelista: “No, no estoy saliendo, no estoy saliendo con nadie. Yo soy una alma libre; así que me veo con quien tenga ganas de verme y san se acabó. ¡Es eso, no hay más!”.

Pero la cuestión no terminó en esa respuesta. Nancy redobló la apuesta y le preguntó si Jorge Rial era su “chongo” y la respuesta fue directa y sin filtro: “Es un amigo. Si me hicieran notas por cada amigo con el voy a cualquier lugar, mi vida sería un escándalo”. Nancy apoyó esa respuesta y agregó “Está bien, se está divirtiendo”.

“Ustedes ya me conocen, yo disfruto, a mí los 40 me pegaron para el disfrute, así que estoy en esas. Me pegué un viaje hermoso. Pasé por Nueva York, estuve en Marruecos, conocí gente espectacular, porque fui con dos amigas en un grupo de gente que no conocíamos, así que todo fue hermoso. “¿Saben qué? ¡Yo estoy… Disfrutando es poco!”.

La historia entre Josefina Pouso y Jorge Rial no es nueva

Todo comenzó en LAM, el jueves, cuando Yanina Latorre publicó algunas fotos de Josefina y Rial compartiendo algunos tragos y una cena en Madrid y que al momento que se percataron que les estaban tomando fotos, decidieron abandonar el lugar.

"Esto no empezó ahora. Me cuenta una amiga que se habían encontrado en un hotel de Palermo el 30 de marzo", dijo Ángel de Brito. Josefina Pouso y Jorge Rial están separados de manera reciente, o por lo menos conyugalmente solos.