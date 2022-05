Marcelo Tinelli vuelve este 2022 con todo. Así dio a conocer el propio conductor en su cuenta de Twitter, al promocionar el nuevo formato con el que llegará al canal Trece este año.

Luego de un 2021 para el olvido, con un ShowMatch, la academia lleno de bajas y de críticas y con una reciente separación de Guillermina Valdés, Marcelo Tinelli apuesta a un nuevo formato de programa musical, éxito en el mundo.

Filtran la fecha del regreso a la televisión de Marcelo Tinelli.

“Volvemos con todo. Se viene Canta conmigo ahora. ¡Muy pronto por El Trece”, con estas palabras, el conductor anunció la vuelta a la televisión; sin embargo, su posteo no generó ningún tipo de comentario, ni bueno, ni malo.

Hace solo unos minutos, el periodista Pablo Layús y panelista de Intrusos, filtró en su sitio web, la fecha exacta del regreso de Marcelo Tinelli a la TV. Según el periodista, el conductor hará su debut de Canta Conmigo Ahora, el próximo 25 de julio.

De qué va el nuevo programa de Marcelo Tinelli

Canta Conmigo Ahora es la versión nacional de All Together Now, programa inglés que transmitía la BBC One. Será producido por LaFlia Contenidos y su casting ya está abierto al público, según afirmá su historial en red.

Los cantantes que participen del concurso de canto, deberán lograr que 100 jurados canten con ellos, para de esa manera poder ganar. Es todo un despliegue tecnológico y de mucha inversión, debido a la estética y la propia fotografía que el concurso demanda.

Otro de los desafíos que enfrenta Marcelo Tinelli con este nuevo mega proyecto, es poder reunir en una misma foto a 100 talentosos cantantes que participen del reality. Con este nuevo proyecto, encarado por la productora del propio conductor, se espera que vuelva a recuperar el rating que no tuvo en el 2021.