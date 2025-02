La actriz Eugenia “La China” Suárez ha sido tema de debate en redes sociales luego de que la doctora Yanina Sequeira, especialista en medicina estética, compartiera un Tiktok un análisis sobre los retoques estéticos que se habría realizado.

Los retoques estéticos de la China Suárez

“Que la China no tiene ningún tratamiento estético facial.. Que es hermosa no se discute, pero que no tiene retoques estéticos es mentira”, afirmó la doctora en su video, mostrando comparaciones de antes y después de la actriz.

Uno de los primeros puntos que destacó Sequeira fue el cambio en los labios de Suárez. “Esos labios de arriba gruesos y con un reborde tan definido se llama ácido hialurónico”, explicó mientras señalaba la diferencia entre las imágenes de la actriz.

Además, los especialistas mencionó los efectos de la toxina botulínica en su rostro: “Días anteriores ella está con este glow en la frente se ríe y no tiene ninguna patita de gallo, que el cuello está liso… es efecto de la enzima botulínica. En las fotos del estadio con Mauro, se nota que se le está yendo”.

China Suárez

Otro de los procedimientos, que señaló la doctora, es el relleno facial. “Tiene una depresión de la fosa temporal, eso significa que no se ha rellenado sino que se rellenó aquí (el tercio del pómulo) para mejorar el tercio medio y el surco nasogeniano y la definición del arco”.

Para cerrar su análisis, la doctora Sequeira fue tajante con su opinión: “Así qué, amores, no me digan que la China Suárez no tiene tratamientos estéticos”.

La China Suárez y Mauro Icardi

Las declaraciones de la profesional han generado diversas reacciones en redes, con algunos usuarios defendiendo la decisión de la actriz de realizarse retoques y otros criticando el intento de negar su uso. Por su parte, la China Suárez no ha hecho declaraciones al respecto

N.L