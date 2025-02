Rodrigo Lussich sin pelos en la lengua: fulminó a Susana Giménez, Juana Viale y Franco Colapinto

Rodrigo Lussich, quien actualmente conduce los 25 años de Intrusos junto a Adrián Pallares, en una reciente entrevista desató su ira contras las más renombradas figuras argentinas. El socio del espectáculo le dio rienda suelta a su lengua y expuso los motivos por los cuales ajusticia con la palabra a Susana Giménez, Franco Colapinto, Santiago del Moro y Juana Viale.

El conductor, el domingo 23 de febrero, dio una polémica entrevista a Tatiana Schapiro en donde se refirió a varias estrellas argentinas. Sin pelos en la lengua, el presentador mostró su costado más crítico y dio su opinión sobre la vida de sus colegas.

Rodrigo Lussich, más afilado que nunca

El reconocido conductor de Intrusos le dio su visto negativo al trabajo de sus colegas de la televisión. “Santiago del Moro no tendría que estar conduciendo Gran Hermano, no es para él. No es el tipo de programa que él hace mejor”, comenzó retratando el periodista de espectáculos.

“Canal Trece hoy está peleando, está difícil", confesó luego acerca de la situación económica que atraviesa el canal en donde él trabajó hasta el año pasado con Socios del Espectáculo.

“El último año de Susana Giménez en la televisión fue ‘tiradito’. No debería haberlo hecho. No lo necesita ya, me parece”, sentenció para luego realizar una comparación entre ella y la dama de los almuerzos.

“No es lo mismo que Mirtha que sienta seis comensales y le hacen el programa. Es mucho peso sobre ella. Se la vio muy perdida con los reportajes, muy en bolas. Confundirse a Emilia Mernes con Tini, o María Becerra con Tini, no tendría que haberlo hecho”, apuntó filoso el presentar contra la diva.

Susana Giménez y Rodrigo Lussich

“(Franco Colapinto) ¿El ex de la China Suárez? Pobre…”, comenzó su descargo el conductor. "No lo conozco, me parece un pibe divino”, soltó entre risas sobre el piloto de Fórmula 1. Luego se refirió a Nicolás Repetto y a Juana Viale. Con respecto a esta última desató un filoso discurso.

“Juanita Viale conduciendo me parece mala. Está ahí por apellido, creo que no ha hecho esfuerzo por ser buena. Inclusive creo que fue involucionando con el tiempo”, esbozó sobre la nieta de Mirtha Legrand.

Rodrigo Lussich y Juana Viale

C.G.