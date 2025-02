Tapados, colores y polémicas, duelo de looks entre Wanda Nara y la China Suárez en su estadía en Turquía

Si hay algo que faltaba para que la polémica explotara, era una coincidencia en Turquía. En los últimos días, Mauro Icardi y la China Suárez viajaron al país por trabajo de él. Sin embargo, Wanda Nara también caminó por las calles de su antiguo hogar. La modelo fue para recibir un importante premio en el que fue nominada. Pero no solo coincidieron en el viaje, sino que además las dos mujeres lucieron el mismo tapado, pero se diferenciaron con sus distintos estilos con looks llamativos.

Wanda Nara y China Suárez

Tapados y polémicas, duelo de looks entre Wanda Nara y la China Suárez en Turquía

Mauro Icardi y la China Suárez decidieron volver a Estambul, Turquía. La pareja regresó para que las autoridades del club revisaran cómo se siente el futbolista de su lesión, y disfrutaron del picante clásico entre Galatasaray y Fenerbahçe. En el viaje, la actriz llamó la atención de todos al utilizar un elegante estilo en el avión. La joven vistió un sombrero negro, con un collar dorado, y lo combinó con un look black and white.

Finalmente, llegaron al destino y decidieron ir a disfrutar de un partido clásico de Turquía. Fue en esta actividad que la China optó por un particular look que se llevó las miradas de todos. Por lo que se pudo ver en un video que compartieron en redes sociales, la actriz traía puesta una campera azul marino con detalles en dorado y puños rojos. La misma tenía un diseño antiguo, como de uniforme de soldado.

Por último, durante un recorrido por las calles turcas, decidió darle una oportunidad a los jeans extravagantes, que tienen un bordado de ancla en una de sus piernas. El mismo lo combinó con un buzo de Prada y un destacado tapado de piel marrón. Ella ya había mostrado que era la moda ideal para llevar en el invierno, y decidió volver a marcarlo.

Por su parte, Wanda Nara recibió una importante nominación. La modelo entró y ganó en la categoría de "Mejor mujer del año" de los Europe Awards, que se realizaron en Estambul. Por eso, decidió ir hacia la que que había sido su hogar durante años, y lució un atuendo mucho más cómodo que el de la China Suárez. Durante el viaje de ida, lució un jogging azul marino y una remera ajustada blanca, con sus clásicos accesorios de Hello Kitty.

Ya llegada al país, recibió a sus fanáticos con una sonrisa y con un look que sorprendió a todos. Se volvió tendencia en redes sociales por su particular look con zapatillas de taco, que usó en varias ocasiones. En su elegante paseo en yate por el Bósforo, lució un look cómodo y lujoso. Unos pantalones jeans anchos los combinó con una remera blanca y un saco sastrero negro. De accesorio, utilizó un gorro de lana Chanel y su bolso Hermès Birkin camel, y cerró el atuendo con unas costosas zapatillas deportivas, que tienen un pequeño taco.

Para la gala de premiación, vistió un vestido de cola larga fucsia. El mismo tenía un escote en la espalda bien marcado, que cerraba con una joya de herradura de caballo. La modelo se llevó el galardón y los mejores comentarios en las redes sociales.

Finalmente, Wanda lució un conjunto canchero y cómodo para recorrer las calles de la ciudad. Eligió un jean suelto con una remera negra, y unas costosas zapatillas Balenciaga con un pequeño taco. El mismo lo cerró con una cartera verde agua y un gorro de lana de Chanel. Sin embargo, lo que llamó la atención fue el largo tapado de piel, que, en diferencia de la actriz, eligió lucirlo en color blanco.

Wanda Nara y la China Suárez caminaron por las calles de Turquía y lucieron un look similar. Los usuarios en redes sociales no dudaron en notarlo y comparar los estilos que ambas mantienen. Sin embargo, ambas mujeres decidieron ignorar eso y continuar mostrando su amor por la moda.

