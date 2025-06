El escándalo de Wanda Nara con Mauro Icardi hizo que la modelo comenzara a mostrarse más cerca de su ex Maxi López ya que ambos tienen tres hijos en común: Valentino, Benedicto y Constantino. Sin embargo, en los últimos días, trascendió que el exfutbolista comenzó a estar de acuerdo con Icardi y esto marcó una clara rivalidad con Wanda. Ahora, salió a la luz el motivo por el que la familia de Maxi la quiere bien lejos de él.

Filtraron el motivo por el que la familia de Maxi López quiere lejos a Wanda Nara

Maxi López volvió a tomar protagonismo en los medios cuando apareció en medio de la escandalosa separación de Wanda Nara y Mauro Icardi. El empresario se mostró a favor de su ex en esta guerra mediática y judicial, pero hace poco sorprendió y tomó partido por Icardi. Esto, sin dudas, le habría caído muy mal a la conductora y al día de hoy estarían alejados.

Virginia Gallardo fue la encargada de contar en "Mujeres argentinas" que se comunicó con Maxi y le reveló el consejo que le dio a la madre de sus hijos: “Me responde ‘ya le dije a Wanda, la última vez que estuve en Argentina, que las nenas tienen que estar con el padre. Lo que no me gusta es que siempre expongan a mis hijos. Yo he pasado muchas veces con ellos también, en otras oportunidades, con mis hijos y con las niñas, y sin embargo, no lo publico’”.

Este viernes, el periodista Facundo Ventura contó que el verdadero motivo por el que Wanda y Maxi se alejaron nuevamente tiene que ver con la familia del exjugador. “Me contaron que era la encargada de aislarlo de su círculo íntimo”, aseguró el hijo de Luis Ventura dejando en claro que la empresaria cosmética intentó alejarlo de sus seres cercanos y fue advertido a tiempo.

Cabe mencionar que esta versión es similar a la que denunció Ivana Icardi, hermana de Mauro Icardi, sobre Wanda tiempo atrás. De hecho, en un ciclo de streaming realizado en España, la joven aseguró que Nara causó el distanciamiento familiar del futbolista del Galatasaray. Además, recordó el mal momento que vivió cuando se enfrentaron: “Hizo que me defenestraran en la prensa, me denunció, una causa que quedó archivada porque no tenía sentido, me acosó con bots insultándome a mí, a mi ex pareja, a mi entorno. Insultó a mi madre”.

A pesar de las declaraciones de Ivana Icardi, Wanda Nara se mostró hace algunos meses en Rosario con el padre de Mauro ya que llevó a sus hijas para que lo visiten. De esta forma, dejó en claro que mantiene una excelente relación con parte de la familia de su ex. Ahora, se suma un nuevo capítulo a la vida mediática, puesto que, filtraron el motivo por el que la familia de Maxi López la quiere lejos.