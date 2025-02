Nicole Neumann es una gran referente de la moda, gracias a su estilo elegante pero lleno de brillos y colores tendencia. Manu Urcera es un reconocido corredor de carreras, que comenzó el año presentando el auto que usará en las futuras competencias. A pesar de sus mundos apartados, ambos se acompañan en todos los proyectos. En esta ocasión, la modelo se llevó las miradas cuando mostró un despampanante look total gold.

Nicole Neumann y Manu Urcera

El vestido a puro brillos y flecos que lució Nicole Neuman en un importante evento de Manu Urcera

Manu Urcera y Nicole Neumann se prometieron amor eterno el 8 de noviembre del 2023, y unos meses más tarde nació su primer hijo, Cruz. La pareja consagró una nueva familia, con la ayuda de las hijas de la modelo, Indiana, Allegra y Sienna Cubero. En cada proyecto que el otro tiene, se acompañan para poder sentir el cariño y apoyo. En varias ocasiones, Nicole fue partícipe de carreras importantes de su esposo, como de eventos de presentación de autos. En esta ocasión, fue invitada a uno de los eventos más importantes del año.

El equipo Larrauri Racing presentó el coche que Manu Urcera conducirá en la nueva temporada, y realizó un impactante evento con DJ y luces de neón. El propio lugar transmitía un estilo elegante pero nocturno, ideal para introducirse al mundo de las carreras. Fue en este contexto, que la modelo mostró un vestido que se robó las miradas de todos. Sin dudarlo, sus seguidores le escribieron muchísimos halagados, y ella decidió mostrar los detalles en su cuenta de Instagram.

Con un estilo jazzero, Nicole Neumann modeló un vestido corto total gold. El mismo tenía una base de tiras de brillos, con un destacado escote V. Al final del mismo, había dos capas de plumas sintéticas, que no solo le aumentaban el movimiento, sino que le daban más relieve al diseño. La modelo lo combinó con unos tacos color nude, y se dejó el cabello rubio suelto. De esta manera, mostró que pudo modelar con su esposo, pero también disfrutar del simulador que había para que pudieran experimentar lo que vive el corredor.

El look gold de Nicole Neumann

Nicole Neumann y Manu Urcera se acompañan en todos los proyectos y eventos que tiene el otro. Su amor no solo se limita a pasar tiempo con Cruz Urcera, el bebé que tanto adoran; sino que, además, llevan su pasión hacia la del otro para encontrar un punto en común. El automovilismo y la moda se vuelven a unir, gracias a que la modelo no duda en mostrar sus talentos, y el corredor le da el espacio para que ella lo haga. Sin dudarlo, el look total gold fue uno de los más queridos por sus seguidores.

A.E