En las última semanas, se realizó el bautismo de Cruz Urcera, donde la familia se reunió en la capilla de Santa Isabel de Covadonga, en José Ignacio. Durante el mismo, estuvo acompañado de Manu Urcera y Nicole Neumann, quienes le demuestran el cariño que le tienen siempre que pueden. Debido a esto, el bebé le pudo devolver a su padre el buen momento, y lo acompañó, junto a sus hermanas, a una de sus carreras.

Nicole Neumann, Manu y Cruz Urcera

Las tiernas imágenes de Nicole Neumann y Cruz Urcera acompañando a Manu en las carreras

En medio de las especulaciones por un cambio de equipo en el Turismo Carretera, Manu Urcera corrió la Serie II / P3, en una serie con condiciones de pista extremas por las lluvias del domingo. La misma significaba la última carrera del año, en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata. Para vivir este fantástico momento, el piloto tuvo la hermosa compañía de su esposa, Nicole Neumann, sus hijastras, Indiana, Sienna y Allegra, y su tierno bebé, Cruz.

La visita de Cruz Urcera a Manu, en un día de carreras

La modelo subió a su cuenta de Instagram varias fotos donde se la podía ver a ella junto a sus hijos en el área de box. “Domingo de carreras. Acompañando a papá”, explicó Neumann a sus seguidores. El pequeño acompañó toda la previa a su papá, y luego estuvo con sus hermanas y mamá al momento de ver la serie. Para proteger la salud del bebé, decidieron ponerle una especie de auriculares. Los mismos sirven para tapar sus oídos del ruido que se escucha en la pista de carreras.

Esta salida se da en medio de la polémica pelea que tuvo Nicole con Mica Viciconte. En una entrevista en Intrusos, la modelo y conductora aseguró tajante: "Me parece bárbaro que ella no quiera compartir un almuerzo conmigo un domingo. Un almuerzo familiar no tendría problemas si me lo piden mis hijas". De esta manera, lanzó con seguridad: “Que bueno que sepa quién soy, yo también sé quién soy. Toda la gente que sabe quién soy, me ama y eso es lo único que me importa".

Sin embargo, Nicole Neumann decidió dejar pasar este momento y disfrutar con Cruz Urcera la carrera de su esposo, Manu. Mientras el pequeño acompañó a su papá, de una manera tierna, en su trabajo, la modelo decidió compartirlo en sus redes sociales. Cabe destacar que esta no es la primera vez que es incluido en estas actividades. En otros momentos, ya se lo pudo ver subido al simulador, donde Manu Urcera practica para las carreras. Los seguidores de la familia especulan de un posible futuro del niño en el mundo del automovilismo, y si así seguirá los pasos de su padre.

