Manuel Urcera se sinceró en una entrevista con Catalina Dlugi en La once diez, donde habló sobre sus miedos y su experiencia siendo padre primerizo. Además, reflexionó sobre la posibilidad de volver a ser padre y de los riesgos que corre en su profesión.

El pasado 8 de noviembre se cumplió un año del casamiento de Manu Urcera y Nicole Neumann, que empezaron su historia de amor hace poco más de dos años. Desde que están juntos, la modelo y el piloto muestran su relación en redes y dejan ver el amor que se tienen uno por el otro. Como fruto de su relación, en junio de este mismo año, hace tan solo 5 meses, nació Cruz, el cuarto hijo de Nicole y el primero de Manu.

Manu Urcera y Nicole Neumann

Manu Urcera habló de su rol como padre y la posibilidad de agrandar la familia

Frente a esa nueva experiencia como padre que atraviesa el piloto, Manu Urcera se refirió en La once diez a la posibilidad de tener más hijos: “La verdad es que hoy no lo pienso. No es que pienso no tener más hijos, sino porque lo de Cruz es muy reciente". Sin embargo, agregó que es algo que debería pensar y analizar junto a su esposa. “Estoy muy contento con la llegada de mi hijo y lo estamos disfrutando mucho. Cada chico lleva tiempo. Hay que disfrutar este momento y después ver qué más pasa”, aclaró.

Por otro lado, el piloto de carreras habló sobre los riesgos de su profesión y la triste posibilidad de un accidente. En este sentido, contó el miedo que le provocaba a su mamá que su hijo sea corredor de carreras cuando era chico, pero aseguró que a Nicole no parece afectarle: “A Nicole le entretiene, todo el tiempo está aprendiendo y conociendo cosas. Me apoya y no tiene miedo realmente”.

Manu Urcera y Nicole Neumann esperando la llegada de Cruz.

Además, aseguró que ser papá no modificó su manera de manejarse en su carrera como piloto de autos y afirmó sentir “seguridad” al pensar que si le pasa algo no estaría dejando solo a su hijo, refiriéndose a la figura de Nicole y su manera de llevar adelante la maternidad: “Tengo una familia y siento que no estaría siendo irresponsable si me pasa algo a mí”.

A su vez, sostuvo que conoce a colegas que sí han sentido cambios cuando tuvieron hijos, pero confesó que él no notó nada distinto en relación con su profesión. “La verdad es que no noté ningún tipo de cambio en ese aspecto. Hay muchos colegas que sí me han dicho que a partir de ahí empiezan a pensar las cosas distintas. Pero a mí no me pasó”, agregó.

Manu Urcera con su hijo Cruz,

En la misma línea, agradeció el apoyo de sus familiares en el cuidado de Cruz, ya que tanto él como Nicole llevan vidas muy ocupadas. Por su parte, contó que las hermanas de su hijo, nacidas durante el matrimonio de Nicole con su expareja, “lo cuidan un montón”, y agregó que además reciben la ayuda de la tía y la abuela. “Las chicas lo cuidan un montón y están arriba de él. Los bebés son muy demandantes en el sentido de que están todo el tiempo requiriendo algo, si no están durmiendo”, señaló sobre su hijo Cruz.

