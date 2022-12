Mauro Icardi disfruta de su soltería. Días pasados, el jugador, compartió en sus redes sociales fotos con las salidas que hizo en Buenos Aires, donde se lo ve contento, risueño, disfrutando con amigos y sin sacarse sus lentes de sol.

En las fotos se lo vio muy cerca de Floppy Tessouro y los rumores de romance se empezaron a propagar antes de que Mauro time su vuelo rumbo a Estambul para retomar la actividad futbolística.

Las fotos que circularon donde se ve al futbolista y a la modelo

Floppy decidió hablar y dar su versión respecto de cuál es su vínculo con el ex de Wanda Nara. La modelo dijo: "Entiendo que estando sola se generen estas cosas, ¡pero fue solo una foto de amigos!", empezó su relato.

Tessouro agregó que las fotos se filtraron y explicó: "Nos cruzamos en Tequila, compartimos mesa con buena onda porque tenemos amigos en común", enfatizó.

En otro tramo cuando le preguntaron si creía que Mauro y Wanda están separados dijo: "Soy muy respetuosa como mujer y como mamá. Por eso prefiero evitar tocar el tema para que no sea mal interpretado", destacó.

Para finalizar la entrevista con el canal Ciudad y al ser consultada por su ví8nculo con Wanda enfatizó: "Wanda Nara es una colega con la que tengo buena onda. Me parece una gran mujer y mamá", dijo y concluyó: "Tenemos un amigo en común que es Kenny Palacios. La verdad es que tengo la mejor con ella y por lo general con mis colegas no me gusta el conflicto".