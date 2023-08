Isabella Goycochea, la hija de Flor de la V, lució un look urbano súper trendy

Isabella Goycochea, la hija de la reconocida Florencia De la V, sabe que la moda no tiene edad y lo demuestra con un estilo urbano que está marcando tendencia. La pequeña, con tan solo unos años de edad, ya está dejando su huella en el mundo de la moda con un look súper trendy que no pasa desapercibido.

El look de Isabella Goycochea, la hija de la Florencia De la V

En una reciente aparición pública, Isabella lució un conjunto que combina lo chic y lo casual de manera perfecta. Optó por un jean oscuro que le brindaba un aire moderno y desenfadado, combinándolo con una remera negra que aportaba un toque de sobriedad y elegancia al conjunto.

Isabella Goycochea

Pero los detalles son los que realmente hicieron que su outfit fuera todo un éxito. Para completar su look, Isabella eligió una cartera a tono con su atuendo, demostrando que presta atención a cada detalle para lograr una armonía visual en su estilo. Además, no faltó un toque de diversión con un collar en forma de gummy bear, un accesorio que le da un toque lúdico y juvenil.

Isabella Goycochea

Sin duda, Isabella Goycochea , la hija de Florencia De la V, es una niña con un estilo innato que no solo refleja su personalidad única, sino que también marca tendencia en el mundo de la moda infantil. Con su combinación de prendas básicas y accesorios divertidos, demuestra que el estilo no tiene edad y que la moda es una forma de expresión que puede empezar desde muy temprano. Estamos seguros de que seguiremos viendo a esta joven fashionista dejando su huella en el mundo de la moda en el futuro.