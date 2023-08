Andrea Rincón volvió a apuntar contra el programa de Flor de la V, Intrusos, luego de haberlos denunciado públicamente en sus redes de no respetar un acuerdo que habían hecho previamente.

Esto ocurrió cuando la interceptó un móvil de Socios del Espectáculo y la actriz aprovechó para explicar que se sintió engañada por el ciclo de América. “Me fui muy enojada. Yo digo que el enojo es una sensación falsa porque tapa a la tristeza. Me sentí humillada, más que nada. El cuerpo tiene memoria. Es algo que viene sucediendo hace años con esta producción”, comenzó Andrea.

La publicación de Andrea Rincón.

Además, la modelo compartió cómo se sintió durante la entrevista: “En ese programa tuve que humillarme y rebajarme en algún momento mostrando los tatuajes de mi cuerpo porque publicaban fotos de una mujer desnuda donde decían que era yo. Muchísimas veces violaron mis derechos. Lo que hicieron ayer fue exactamente lo mismo porque tenían un acuerdo: no exijo respeto porque soy Andrea Rincón, sino como cualquier ser humano”.

Por último, Andrea Rincón aclaró que no cree ni que fuera algo personal ni que fuera culpa de la conductora: “Creo que no es personal conmigo, lo deben hacer con todo el mundo En ningún momento me dijeron ‘nos mandamos una cagada’; le inventaron a Flor una realidad que no era”.

¿Qué dijo Andrea Rincón sobre LAM?

Pero eso no fue todo, ya que después de descargarse contra Intrusos en el móvil de Socios del Espectáculo, la modelo decidió destrozar a todos los programas de América TV, entre ellos el ciclo de Ángel de Brito.

Para cerrar la nota, Andrea Rincón reveló que sintió que LAM le "aplicó mafia": “Cuando llegué a mi casa, desde el mismo canal, cuando dije aplican mafia, hicieron eso mismo en un programa más a la noche. Me dieron para que tenga. ¿Cómo es? ¿Hacés lo que ellos quieren o te fusilan? Estoy cansada porque estos productores trabajan hace muchos años y los que inventan noticias son ellos”.

J.C.C