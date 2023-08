Andrea Rincón está siendo tendencia por la fuerte pelea que tuvo con Intrusos porque, según la actriz, el programa no respetó el acuerdo que tenían. "Era una entrevista mano a mano y cuando llegue me dijeron que iba a estar con todos. Es una falta de respeto", expuso en un vivo en Instagram.

Esta noche en LAM, repasaron algunas peleas que tuvo Andrea en el pasado y que el enfrentamiento con la prensa viene desde hace un tiempo. Ángel De Brito contó una anécdota con la actriz con respecto a un hacker que decía tener información sobre ella. Pero las que no se mostraron contentas con lo que había dicho Rincón de los programas fueron las angelitas que tuvieron opiniones fuertes hacia ella.

La acusación de Andrea Rincón a LAM

"Capítulo nuevo, Andrea Rincón trata a LAM de mafiosos", dijo Ángel De Brito sorprendiendo a todos en el piso. Yanina Latorre acotó: "Recién subió una historia". "Si te empezás a meter con la carta documento, acá te comes un juicio, no empieces a decir bolud...", declaró el conductor.

Andrea Rincón subió una historia a Instagram en donde expuso una conversación con una ex productora de LAM, que le mandó mensajes para invitarla al programa. "De esta es mafia que hablo yo!!", escribió la actriz y etiquetó al programa y a Ángel De Brito.

Andrea Rincón acusa a LAM de mafiosos

El conductor le respondió por redes: "Confundis una invitación con mafia? Una nota que no fue con violación? DEJA DE ESCRIBIR BOLUD... RINCÓN UBICATE". En el programa, Ángel siguió hablando de la historia y le dijo: "Esta chiflada Rincón. Ella no contestó eso habla más de ella que de nosotros". Yanina también le respondió: "Evidentemente tiene un problema". "Pero mafia es decir si no venís vamos a traer a tu ex y demás, eso es mafia no el mensaje que le mandaron", dijo Fernanda Iglesias.

Fuerte pelea de Andrea Rincón contra LAM y las respuestas de las angelitas

"Andrea Rincón está demasiado enojada y se está equivocando", declaró Nazarena Vélez. "No será que sus nuevas amistades le llenan mucho la cabeza?", preguntó Iglesias. "Es una chica inteligente", cerró Ángel de Brito en LAM.

AF.