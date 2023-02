A un mes de que se conociera la delicada denuncia que la influencer Flor Moyano le impusó ante la justicia al actor Juan Martino por abuso sexual, dentro de El Hotel de los Famosos, la participante del reality de El Trece reapareción en público, se tomó fotos con algunso de los compañeros que grabó el juego y con algunos fans.

Flor Moyano estuvo en el teatro para ver la obra que protagoniza Enzo Águilar, uno de los jugadores del reality que hasta el momento sigue en competencia.

Flor Moyano se reunió con sus compañeros de El Hotel de los Famosos en medio de la denuncia contra Juan Martino.

"Que lindo verte brillar. Recuerdo cuando en El Hotel me contabas sobre tu show y de todas tus ganas de hacerlo y hoy lo cumpliste. ¡Te felicito, Enzo!", fueron las palabras de la victima de abuso sexual en uno de los posteos que hizo.

La influencer se tomó fotos junto a Eimiliano Rella, Delfina Geréz Bosco, Tomás Goggi, Federico Barón, Alex Neri, Enzo Águilar, y también estuvo con ellos, Floppy Maldonado, productora de contenidos de El Hotel de los Famosos y de El Trece.

Flor Moyano se reunió con sus compañeros de El Hotel de los Famosos en medio de la denuncia contra Juan Martino.

Flor Moyano se reunió con sus compañeros de El Hotel de los Famosos en medio de la denuncia contra Juan Martino.

Flor Moyano se reunió con sus compañeros de El Hotel de los Famosos en medio de la denuncia contra Juan Martino.

Enzo Águilar rompió el silencio sobre la denuncia de Flor Moyano

El influencer y comediante tucumano, Enzo Águilar, rompió el silencio a un mes de que hiciera pública la denuncia de Flor Moyano por abuso sexual contra Juan Martino, ocurrido mientras graban El Hotel de los Famos, programa dle cual participaron los tres.

El actor habilitó en Instagram la opción para que sus seguidores le preguntaran sobre diferentes temas y como era de esperarse, la denuncia de su amiga Flor, fue un de esos tópicos a tratar.

"Sí, hoy te voy a contestar y será la última vez que toque el tema", le respondió Enzo al usuario que le preguntó, cuándo pensaba hablar sobre lo ocurrido en el Hotel.

Flor Moyano se reunió con sus compañeros de El Hotel de los Famosos en medio de la denuncia contra Juan Martino

"Es un tema delicado, no tengo por qué estar hablando por acá, ni respondiendo nada a nadie. No soy el protagonista de la situación. Soy amigo de Flor y con Juan no tengo ningún problema. Todo lo demás lo dirá la justicia. Mientras tanto yo laburo, no pierdo el tiempo hablando de los demás. Besos", fue lo que dijo Enzo sobre la denuncia de Flor contra Juan Martino.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.

S.A.