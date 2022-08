Flor Peña dio detalles sobre su historia de amor fallida con David Bisbal 

Este sábado, Florencia Peña estuvo invitada a PH Podemos Hablar junto a Diego Poggi, Leticia Siciliani, Cucho Parisi y Álvaro Navia. Cuando Andy Kusnetzoff invitó a acercarse al punto de encuentro a “quienes vivieron situaciones desopilantes con otros famosos”, Flor dio un paso adelante y recordó una anécdota que involucra a David Bisbal y a su amigo Marley.

“Bueno tengo una muy buena” comenzó diciendo la conductora que acaba de crear una cuenta personal en Instagram, y agregó: Tengo una de Marley que, cuando hacíamos el show de la tarde, me hizo creer que David Bisbal (en una época en que venía mucho a la Argentina) me quería conocer” .

“Entonces le digo ¿en serio?, y me dice ‘Sí. Te paso el número de la habitación’. Me pareció un montón y yo pensé primero en charlar...”. Sorprendido, el conductor de PH Podemos Hablar le consultó si estaba casada en ese momento, y Peña entre risas contestó “Viste como soy yo”.

“No preguntes obviedades. Sí, yo no quería ser madre. Yo lo conocí a Otero y a los dos meses quedé embarazada. ¿A dónde vamos con esto? Y bueno vamos. Entonces era rara la situación. Yo tenía 28 años, y mi hijo lo sabe. Yo se lo conté, y él sabe que la relación al principio fue jodida” comentó la actriz sobre su vínculo con el padre de sus hijos.

“Bueno entonces Marley me dice que David Bisbal me quería entrar. No es que se quería poner de novio conmigo. Y yo me la re creí, y no sabes lo contenta que estuve todo el programa. Porque Marley me veía que yo estaba medio angustia, entonces me dijo la de Bisbal y yo pegué una adrenalina que no sabes lo que era, graciosa. Y antes de terminar el programa me dice ‘Te quiero decir que lo de David Bisbal es toda una mentira’” aseguró la conductora de LPA.

“Me enojé enserio. Vos estás jugando con mi necesidad. Entonces después yo me re enojé, me fui a casa. Y después me hizo lo mismo con Cristian Castro. Pero eso era verdad, entonces yo no le creí. Cristian me terminó llamando para conocerme” puntualizó.

Andy Kusnetzoff aprovechó la anécdota que contó Flor y le pidió que contara lo sucedido con Luis Miguel años atrás.

“En ese entonces yo estaba mal porque me habían dejado, y Marley me llamó para decirme que me iba a llevar a ver a Luis Miguel. Hablando con él, lo primero que me pregunta es cuánta gente había metido en el teatro y él venía de hacer un Vélez. No recuerdo cuantos espectadores tuvimos ese día, entonces no le iba a mentir. Ya arranqué mal. Entonces pasó que me puse nerviosa y empecé a hablar de mis hijos y de mi ex marido. Luis Miguel se fue y a los cinco minutos viene uno de seguridad y dice ‘Dice el sr Luis Miguel que por favor se retiren’” contó Florencia Peña.

“Me mata esa anécdota, me destroza” agregó Andy Kusnetzoff.

“Nosotros nos reímos con Marley, te imaginarás, a carcajadas. Y le digo a Marley ‘Hacé algo ya, porque a mí me internan hoy’. Entonces yo me quedé sentada y escucho que Marley va y le hablaba de atrás para convencerlo de que no me eche. Y no me echaron porque le debe haber dicho algo tipo ‘Está mal, es actriz, famosa. No podes hacer de que la echen’. Entonces bueno nos invitó a quedarnos y me quedé ‘con la peor de las ondas’. Pidió toda comida que no me gustaba y yo no sabía que hablarle. Le preguntaba por Acapulco. Fue la peor noche de mi vida” aseguró Florencia.

Flor Peña y Ramiro Ponce de León se casan. Ya es un hecho. La feliz pareja de enamorados sellará su amor al comprometerse frente al altar.

Ramiro Ponce de León sorprendió a Flor Peña con una propuesta de matrimonio algo poco convencional, algo muy original, pero sobre todo, muy romántica.

La actriz y presentadora compartió con sus seguidores de Instagram, el video cuándo recibió la propuesta para casarse. Ramiro le entregó una caja dentro de una bolsa de compras. “Fijate qué puedes hacer con esto”, dijo Ramiro. Flor se mostró muy sorprendida y comenzó a sacar el contenido de la bolsa.

“Disculpá que hubo unos arreglos de último momento, porque era difícil”, agregó Ramiro, muy nervioso, mientras veía a Flor destapar la gran sorpresa.

Como si se tratara de una especie de broma, Flor Peña comenzó a sacar cajas dentro de otras cajas, como si estuviera con una mamushka. Finalmente, llegó a una cajita donde había una carta con un texto muy pequeño.

“Amor mío, ya vemos cuándo, pero ¿Te casás conmigo?”. Con esta sencilla, pero muy directa frase, Ramiro, novio de la presentadora y padre de su hijo menor, Felipe, le propuso matrimonio a Flor Peña.

Flor, con muchos nervios, se acercó a Ramiro y le dio un beso. “¿Es un sí?”, le preguntó él. “Obvio”, le respondió Flor. “Ay, me muero. Pará, ponemelo vos”.

