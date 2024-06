Florencia Regidor y Nicolás Grosman fueron protagonistas de la triple falsa boda de Gran Hermano, sin embargo, la joven exhermanita llamó la atención de los televidentes al no usar el vestido del casamiento de Antonella, la mamá del participante.

Ahora, en el programa que conduce Georgina Barbarossa, la ex participante de esta edición de Gran Hermano decidió explicar por qué al final decidió no usar el atuendo que lució su suegra hace 20 años.

Cuando le preguntaron por el vestido en "A la Barbarossa", Florencia no esquivó la pregunta y respondió con sinceridad al aire: “Lo iba a buscar pero no lo encontró y me puse otro”.

Por último, Florencia Regidor detalló la conversación que había tenido con la mamá de Nicolás Grosman antes de la falsa boda: “Ella me dijo que quería darme su vestido y yo le dije que me encantaría. Me dijo que era un vestido, que usó hace 20 años y que si yo conseguía otro no había problema. Una marca súper linda me dio uno y quedó ahí”.

Qué más dijo Florencia Regidor sobre el vestido que iba a utilizar en su falsa boda con Nicolás Grosman

Los panelistas del ciclo no dejaron pasar el tema y le remarcaron a la joven que Antonella les había contado que mandó a arreglar el vestido y se lo habría dejado a una productora. Al escucharlos, Regidor aclaró rápidamente: “Eso hay que hablarlo con Anto. Yo llegué y producción tenía todo lo mío, me vistieron y me maquillaron ahí. Yo no tengo nada que ver”.

Para cerrar el tema y evitar cualquier polémica, Florencia Regidor expresó sobre el vestido que lució en su falsa boda con Nicolás Grosman: “La verdad es que Anto tuvo un súper buen gesto porque quería darme su vestido, sus joyas pero ya está, no paso. Tuve un vestido súper lindo”.

J.C.C