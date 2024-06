Florencia Regidor fue la última eliminada de Gran Hermano 2023 y finalmente visitó este viernes 7 de junio el programa "A la Barbarossa". Sin embargo, la joven fue sorprendida con preguntas muy íntimas sobre sus encuentros sexuales con Nicolás Grosman dentro de la casa más famosa del país.

A pesar de las incómodas consultas de Georgina Barbarossa y sus panelistas, la joven le puso el pecho y no esquivó ninguna. Incluso la exhermanita se animó a hablar de los rumores de embarazo que la rodearon luego de que se hiciera un chequeo ginecológico en el reality.

Florencia Regidor junto a Nicolás Grosman en Gran Hermano.

"Voy a salir del juego por un instante. ¿Es cierto Florencia que tuviste miedo de estar embarazada adentro de la casa?", le preguntó Pía Shaw a la joven, y ella rápidamente lo negó. Sin embargo, la panelista no dejó pasar el tema y le volvió a consultar: "¿Tuviste un atraso, como lo dijiste?".

Para intentar dejar en el pasado las versiones que protagonizó con Nicolás Grosman, Florencia Regidor reveló: "Cuando tuvimos la actividad de las toallitas dije que eran los nervios, el cambio de lugar...", y para cerrar todas las posibilidades agregó: "Aparte, cuando me hice los estudios (de sangre), no habíamos estado todavía".

Qué dijo Florencia Regidor sobre su relación con Nicolás Grosman

En el Debate de Gran Hermano, una de las panelistas le preguntó a la exhermanita por qué no votó a su pareja en la casa más famosa del país. "Todos esperábamos ver a la villana de la película, que te despiertes y lo enfrentes a Nico ¿No lo hiciste por amor a Nico o porque no supiste cómo manejar la situación?", le consultó Julieta Poggio.

Florencia Regidor confesó que no sintió la necesidad de ir contra Nicolás Grosman: "No sé. Sentí que no lo tenía que votar. Sí me dio por las pelotas, pero entiendo que él respeta mucho a su grupo y su amistad. Está todo bien".

J.C.C