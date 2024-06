En medio de la expectación por la recta final de Gran Hermano 2023, Flor Regidor, exparticipante del reality y quien tuvo un romance con Nicolás Grosman dentro de la casa, sorprendió a todos con sus sinceras palabras tras conocerse que Nico se convirtió en el primer finalista del show de Telefe.

Flor no pudo ocultar su alegría al ser consultada sobre el logro de Grosman. “Estoy muy contenta. La verdad que no me lo esperaba, pero se lo merece”, afirmó la joven, generando sorpresa entre los panelistas y la audiencia. Además, destacó la capacidad de Nicolás para manejar la presión del juego: “Bueno, pero porque Nico se pone nervioso, pero la verdad que es un genio y la rompió toda”.

Florencia Regidor y Nicolas Grosman.

Un Reencuentro Especial

El emotivo comentario de Flor llega en un momento crucial, ya que pronto podrá reunirse con Nicolás en un evento especial organizado por la producción del programa: una falsa boda donde también participarán otros concursantes, como Bautista Mascia y Dennise González. Esta ceremonia simbólica promete ser un momento de alta carga emocional para todos los involucrados.

Mientras tanto, Nicolás Grosman deberá esperar los resultados de las votaciones para saber quiénes lo acompañarán en el podio. Los otros concursantes que se disputan un lugar en la final son Bautista Mascia, Emma Vich y Darío Martínez Corti. La audiencia sigue de cerca cada desarrollo, ansiosa por conocer quién será el ganador de Gran Hermano 2023.

Flor Regidor no escondió su apoyo hacia Nico, reflejando el impacto emocional que este reality tiene tanto para los participantes como para los seguidores del programa. El desenlace está cerca, y la tensión aumenta con cada momento que pasa. ¿Quién será el gran vencedor de esta edición? La respuesta está en manos del público.