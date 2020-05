El "palito" de Flor Torrente a Calu Rivero por un cuadro

En medio de la cuarentena por el coronavirus, Florencia Torrente dio una entrevista vía redes sociales y en medio de la nota revivió un poco de los rencores que tiene contra Calu Rivero, quien salió con su ex, Joaquín Vitola, a poco de que la hija de Araceli y el músico terminaran su relación.

"A mí nadie me cag... nada", aseguró la joven actriz en una entrevista en vivo que realizó con el actor Santiago Talledo. "No quiero entrar en esa, no quiero dar mucho detalle. No es que me cag... el novio. Arranca mucho antes", agregó Torrente,

El entrevistador, quien no conocía en profundidad la interna entre las actrices, relató un detalle insólito: en su living tenía colgado un cuadro con una foto de Calu junto a su perra Fiona. El actor contó que el objeto había terminado en su casa de casualidad, y en ese momento Flor se despachó con una tremenda respuesta: "Hacelo asado, bebé".