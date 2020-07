Flor Torrente reveló que se "tentó" y le escribió a un ex durante la cuarentena

Flor Torrente se confesó en Pampita Online y lejos de guardarse su intimidad reveló la tentación que tuvo durante esta cuarentena: contactar a un viejo amor, aunque se apuró a aclarar que no se trató de Nicolás Cabré, quien fue su primera pareja.

Recordando su relación, le preguntaron si él había sido su primer amor y Torrente sorprendió: “No, no. No fue mi primer amor, sí fue mi primera relación de grande. Fue mi primer vínculo de pareja, no mi primer amor”, aclaró.

Tajante, la actriz reveló que no volvería con él: “No, chicas, gracias. No volvería con él. No porque tenga algo en contra suyo sino porque son ciclos de la vida. ¡No me metan en una situación, por favor!”.