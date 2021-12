Flor Vigna compartió una polémica publicación que luego borró

Instagram

Flor Vigna está atravesando uno de los mejores momentos de su vida, habiéndose lanzado como cantante hace apenas un mes, ya está dentro del ranking de los artistas más escuchados de nuestro país. Pero como si eso fuera poco, a nivel sentimental también atraviesa un buen momento, de la mano de Luciano Castro con quien se muestra cada vez más enamorada.

Sin embargo, en las últimas horas Flor Vigna compartió en su cuenta oficial de Instagram, una publicación donde subió varias fotos suyas de su look como cantante, bajo la leyenda “Que la vida me perdone las veces que no la viví”.

La publicación que Flor borró

Muchos interpretaron que se refería a un palito para su exnovio Nicolás Occhiato, pero sin decir nada al respecto, Flor Vigna eliminó la publicación, quizás para no generar más polémica con respecto a este tema que tiene pendientes a los seguidores que aún no superan la ruptura.

Lo cierto, es que actualmente su vida amorosa está muy bien, de hecho, fue la mismísima Flor Vigna la que compartió en las redes una imagen de Luciano Castro sosteniendo una leyenda que decía: “Te amo mucho”, lo que evidencia que la relación está cada día más consolidada.

Flor y Luciano

Cabe destacar que la leyenda que Flor Vigna había escrito en la publicación que decidió eliminar, pertenece a su última canción “Suelto”, que grabó con la colaboración de Miss Bolivia y promete ser un éxito musical, como lo es “Uy”.

Flor Vigna