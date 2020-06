Flor Vigna compartió una reflexión por su cumpleaños

Flor Vigna cumplió 26 años en plena pandemia y, a pesar del contexto que la mantuvo alejada de su familia, se mostró feliz por este día tan especial.

"Pensé que cumplir años en cuarentena iba a ser bajón, pero no. Nada que ver. Yo el año pasado escribí un par de cosas. Y, entre esas, estaba el deseo de aprender a estar más conmigo, a observarme más, a escucharme más...Y así poder valorar y potenciar las cosas buenas, que a veces me cuesta mucho. También a enfrentarme a lo malo, a eso que no me sirve, a eso que me limita, a mis miedos y todo eso. Y a autoanalizarme también, conocerme, salir de ese lugar y saber estar conmigo”, dijo mediante sus Stories.

La bailarina también destacó que la cuarentena extensa la encontró sola pero que esta experiencia la ayudó a crecer. "Ver que soy millonaria de vínculos. Cómo amo a mi familia, cómo amo a mis amigos... Mis amigos hacen mi vida muy linda. Y qué importante es decírselo... Qué importante es valorarlos y nutrir mucho todo eso”, dijo visiblemente emocionada.