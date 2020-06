Flor Vigna habló sobre la posibilidad de ser jurado en Bailando por un sueño 2020

Esta semana y a poco para que arranque Bailando por un sueño, Ángel de Brito reveló que Flor Peña había decidido bajarse del certamen en donde oficiaría de jurado. Tras el anuncio, muchos nombres circularon como posible reemplazo, entre ellos, el de Flor Vigna, bicampeona del show que conduce Marcelo Tinelli.

En medio de las versiones, Flor habló con Los Ángeles de la Mañana y se refirió a la posibilidad de sumarse al jurado compuesto por Pampita, De Brito y Marcelo Polino.

"Me parece un halago ya la consideración. Me parece hermoso y tengo 25 años. Es hermosa esa silla. Es un programa número uno. Ahora, si me preguntás si me da y todo lo otro, yo no tengo una trayectoria”, aclaró Vigna con mucha humildad

En ese momento, De Brito le nombró a Flor algunos nombres que a él le interesaría tener en el banco de jurado: “Yo proponía ayer ¿por qué no un campeón del Bailando? Una Flor Vigna, una Laurita Fernández, un Hernán Piquín, un Fede Bal, que son todos muy distintos y cada uno puede aportar desde otro lugar”.

“No yo pero me parecen zarpados todos los nombres que dijiste como novedad. Hasta incluso cuando Pampita se iba, a mí me pasaba que como espectadora decía ‘a ver qué onda'. No sé, me tocaba una Lali Espósito o una Griselda Siciliani de jurado invitada y me gustaba esa novedad", cerró la bailarina.