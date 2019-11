Flor Vigna y Mati Napp se sinceraron en la pista del Bailando

El viernes por la noche Flor Vigna y Mati Napp enfrentaron las preguntas de Marcelo Tinelli sobre su separación.

"Sé que te cuesta meterte en los corazones rotos, pero estamos bien. Recién nos abrazamos antes de salir a escena. Ahora podemos contar que ya en el cuarteto estaba todo mal, estábamos separados. Se notó. Todo lo que dijeron era verdad. No podemos bajar la vara por una situación personal. A mí me pasó en el teatro, que me pasó una cosa similar y tuve compañeros, que fueron como hermanos, como Nico Vázquez y Benja Rojas, que me dijeron: ´Escuchame pendeja, acá vamos a estar siempre, pero tenés que ser un 100 en el escenario estés arriba en el cielo o en el tercer subsuelo´. Así que vamos a salir a hacerlo genial", blanqueó Flor sobre el momento que atraviesa.

"Tenemos muchas diferencias, nada loquísimo. Lo hablaba con José María (Listorti). Le explicaba que elegimos estar juntos. Y también elegimos separarnos. Porque buscamos que esas diferencias sean similitudes y no estábamos siendo nosotros mismos, el ser genuino. Y ahí viene el reproche. Los dos somos muy libres de cabeza", agregó la bailarina.

Previo a su descargo, el conductor había hablado con Mati Napp sobre la ruptura: "¿Está confirmado?", preguntó Tinelli."Confirmado", fue la respuesta seria de Napp.

"Me cuesta hablar de esto. Hubo diferencias. Priorizamos lo laboral, nos queremos mucho. Estamos trabajando mejor que antes. Nos pone muy contentos haber priorizado las cuestiones personales y de trabajo. Si así estamos mejor, seguiremos por este camino", dijo el coreógrafo.