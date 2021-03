Flor Vigna, en su mejor momento: "Con Nico nos enamoramos de nuevo"

Su afán de crear no descansa y el paisaje a su alrededor coopera con la causa. Flor Vigna (26) necesitaba un detox y su reciente estadía en el campo, donde van y vienen colegas amigos, fue el pretexto justo para impulsar —y poner en marcha— nuevos frentes. “Siento que era necesario tener un espacio para autoescucharse y que salga ese arte más puro”, asume la actriz de Floresta que en pleno auge creativo, conjuga arte y naturaleza en una casa-quinta musical que alquiló por el verano.

“Todo lo que hacemos acá tiene que ver con el arte. Por ejemplo hoy estoy pintando algunos cuadros, y siempre viene algún amigo que te nutre con su experiencia de vida o vocación, que toca la guitarra, piano, percusión. Febrero lo dedicamos a eso: a estudiar música, a escribir y a componer”, avisa la ex “Combate” sin pretender resultados inmediatos. “Se trata de un proceso creativo para poder invertir a largo plazo”, justifica la influencer con más de una oferta televisiva en el tintero. “Estoy viendo proyectos y por suerte hay una linda abundancia. De hecho tengo propuestas de dos canales muy importantes. Y si bien quiero seguir trabajando para grandes productoras, porque es re lindo laburar para un “Polka”, “La Flia” o “Telefé” que hoy me dan la posibilidad, me está gustando un poco la autogestión y también tengo ganas de alimentar esto. Tengo la suerte de tener amigos actores y músicos y hay un material muy creativo ahí”, se entusiasma.

—¿Bajarse de éxitos teatrales y televisivos tuvo que ver con eso?

—Sí, le dije que no a la segunda temporada de “MasterChef Celebrity” y a la obra “Una Semana Nada Más” con Nico (Vázquez) y Benja (Rojas) que los amo pero tenemos muchos otros proyectos juntos. Y como todo lo que iba a hacer este año me tenía todo el tiempo ocupado no podía ir por más. Me animé porque quería pasar por todo este proceso, de meterle a la música que es algo muy importante para mí. Animarse a decir que no es también crecer a veces.

—¿La pandemia también la hizo crecer?

—Sí, recontra. La situación de estar encerrada me hizo recontra leer, empezar a tocar el piano, que pensé que iba a ser imposible para mí hasta que empecé a dedicarle tiempo y haciéndolo lento, entendí que está bueno siempre aprender algo nuevo. También me dediqué a hacer cursos online que tengan que ver con toda la rama de la metafísica que me gusta a mí. Ponerme más firme en eso que cuando era más nena también la absorbía porque mi vieja era muy de ese palo. Ella es muy genia y muy sabia, todo lo que es biodecodificación, reiki, sabe mucho pero diferente es cuando te lo inculcan en tu casa que cuando lo elegís de grande como filosofía de vida. Yo creo mucho en que uno es responsable de la realidad y creador de su destino. Trato de serle muy fiel a eso. De visualizar, de todo el tiempo ver qué quiero, cuáles son mis metas, qué puedo hacer por ello, qué espacios me puedo crear a mí para ser más genuina en eso.

—¿Hace mucho persigue esa búsqueda?

—Sí, yo en algunas cosas soy más extrovertida y en otras tengo una personalidad más tímida. Me ha pasado que empecé a estudiar mucho a los 12 años y si bien me encantó me di cuenta que tomaba mucho las recetas y manuales de los demás. Y cuando empecé a darme cuenta que estaba re bueno nutrirme de todo eso pero con tu propio manual, fue mucho más genuino. Entonces dije: “quiero ir más hacia eso”. Tratando de ver bien quién soy, cuál es mi identidad, para ir al lugar más genuino que eso me dispare. Tiene que ver también con la curiosidad de uno. Por ejemplo yo soy de Géminis, soy re curiosa y me gusta hacer un montón de cosas y como todo no puedo, a veces me frustra. Pero cuando me tengo paciencia, voy descubriendo que cada interés que me generó esa búsqueda estaba por algo.

—¿Conectarse tanto con usted la plantó distinto para encarar una relación?

—Sí, totalmente. Es re cliché lo que voy a decir pero estamos en una era donde el amor propio es materia para todos. Con Nico (Occhiato) estuvimos 5 años de novios y fueron geniales porque no teníamos discusiones ni nada. Y cuando nos separamos fue porque ya éramos muy hermanos. Éramos tan equipo en todo que después hubo que aprender a hacer todo solos y hoy en día nos empezamos a conocer desde otro lado. Es un amor más maduro también, sabes que al otro lo amas en tu vida y queres que esté ahí y das todo, pero no desatendes tu vida por eso. Se fue dando todo muy genuino. Nos agarra en un momento que los dos estamos muy bien laboralmente y cada uno construyó su destino. Estamos muy bien individualmente y juntos disfrutamos el poder jugar como siempre. Pero era necesario lo otro, sentirse que cada uno es válido de por sí.

—¿Volver a mostrarse juntos se dio naturalmente o fue consensuado?

—En realidad no, primero nos sacaron unas fotos. Con Nico nos pasa eso, que mucho no nos dura. Es difícil cuando estás en esas etapas, cuando no hay certezas todavía y ya te sacan una foto. Ahora que ya pasó un tiempazo y estamos seguros hemos subido algunas fotos al Instagram. Pero estamos en un perfil más bajo que cuando éramos más chicos, que todos los días subíamos videítos. Hoy tenemos menos tiempo y por ahí nos vemos a la noche y ni agarramos el celu.

—¿Dudó en reincidir en el vínculo?

—Sí, lo que pasa es que a la intuición de uno no hay con qué darle. Y nosotros sentimos muy fuerte el uno por el otro. Era medio inminente también lo que sucedía. Porque cuando nos empezamos a volver a ver nos conocemos mucho. Y en un momento dijimos: “Bueno, tal vez es en otra forma, como amigos”. Pero después nos empezamos a enamorar de vuelta y entendimos que no íbamos a serlo.

—¿La exclusividad es algo que está implícito o no necesariamente?

—Sí, ni se habló pero estamos muy bien así y está perfecto. No estuvo el evento de “¿Querés ser mi novio o querés ser mi novia?” sino simplemente esa complicidad de vivir el día a día y de mirarte a los ojos un montón de tiempo y decir “te amo” desde un lado muy profundo. De repente esa persona empieza a ser parte de tu vida y no sabemos ni desde qué fecha. Creo que las etiquetas a veces nos presionan hacia un estereotipo pero en todo, en la amistad, en la familia.

—¿Tuvieron ofertas para trabajar en dupla de nuevo?

—Sí, tuvimos y tenemos también compromisos de antes que con todo esto de la cuarentena hay cosas que se fueron pasando. Tenemos ganas de hacer algo juntos y nos consideramos una buena dupla. Una dupla que se conoce y que somos muy profesionales. Nico es un pibe que le gusta mucho producir y tiene una gran cabeza. Y a mí me gusta estar atrás de los productos que hago.

—¿Su reciente mudanza lo incluye a Occhiato?

—No, la mudanza fue un paso sola y eso está bueno. Que estamos más enamorados que nunca pero también cada uno con su casa, con su laburo, como que no es una simbiosis.

—¿Le da otra libertad?

—Sí, te la da y mi casa también es un lugar donde siempre se queda alguna amiga. Un poco la hice con ese sentido, que sea no una residencia artística pero tiene como esa esencia. Yo por ejemplo estoy ahora en la quinta pero la usa mucho mi familia la casita y está bueno. Me gustó hacerla media flashera, con el color o algún sillón o instrumento. Que sea una casa que te inspire un poquito a tener una vida diferente desde lo creativo no desde el lujo, que no lo es.

—¿Qué dispara su inspiración?

—Yo estudio Canto y Comedia musical hace ya unos 7 años. De chica tuve un profe que era muy estricto y me traumó bastante. Y había dejado el cantar de lado. Pero después volví a tomar clases. Y en la cuarentena me estaba sintiendo muy a gusto con eso y empecé a componer. Me junté con un productor musical y el objetivo de esta quinta, no en lo inmediato, aunque ya tenemos grabadas varias canciones, es salir con todo y tener un álbum y sacarlo en el momento que esté súper completo.

—Pasó por “MasterChef Celebrity” pero como host digital. ¿Hubiera sido una buena participante?

—La verdad que no. Todo lo que es ser cocinera… soy muy mala, muy básica. Hago una ensaladita, que la lechuga la corto enorme encima, con alguna carnecita o algún pollito. Con el horno me vivo quemando y hace poco me corté con el cuchillo.

—¿Con la alimentación tiene reparos o se das gustos?

—Me gustaría comer un poco más sano. A veces me pasa que de las corridas pedimos delivery o sacas milanesas de soja freezadas que sé que no es lo mejor, el producto empaquetado, pero me gustaría volver a comer más sanito. Sí me doy todos los gustos, los Vigna comemos mucho, es como una propiedad de la casa y por suerte tengo un metabolismo que me acompaña.

Producción: Sol Miranda