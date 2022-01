Flor Vigna sobre la relación entre Luciano Castro y Sabrina Rojas: "Son como hermanos"

La relación entre Luciano Castro y Flor Vigna atraviesa su mejor momento. Tras compartir las fiestas de Año Nuevo juntos con Sabrina Rojas, ex del actor, y los hijos de ambos: Esperanza y Fausto; la cantante y bailarina celebra la relación entre la familia y el recibimiento que obtuvo de parte de ellos.

“Sabri y Lu son como hermanos. Se quieren mucho, trabajaron mucho toda su relación y su separación, y son tremendos padres, y saben que lo primero es la familia”, dijo para "Implacables".

Flor Vigna compartió Año Nuevo con Luciano Castro, Sabrina Rojas y los hijos de ambos.

Además, agregó: “Cuando yo lo conocí a Lu me dijo: ‘Mirá que mi prioridad son mis hijos’. Y cuando la conocí a Sabri, me dio un lugar enorme en su familia. Me miró a los ojos, es una mina muy segura”.

Flor aseguró que en Castro encontró a su gran motor y reveló que en su familia aman al actor. “¡Lucho es lo más! Pasa que ustedes vieron el laburo delante de cámara, pero detrás de cámara me ayudó a que mi bocho agarre seguridad. Él es un gran pilar para mí, me motiva mucho”, concluyó.

La declaración de amor de Flor Vigna a Luciano Castro en el inicio del año

Flor Vigna y Luciano Castro atraviesan un gran momento juntos. Enamoradísima, ella le dejo a él una declaración de amor en Instagram tras recibir el 2022 en Mar del Plata junto a Sabrina Rojas, ex del actor, y los hijos de ambos: Esperanza y Fausto.

“A veces hablo conmigo de ti”, escribió junto a una foto de ambos en la plata antes de salir a surfear.

La declaración de amor de Flor Vigna a Luciano Castro en el inicio del año.

No es la primera vez que Flor Vigna se refiere de forma amorosa y en público a Luciano Castro, con quien sale hace ya casi un año.

“Me gustaría ser madre. Me da mucha ternura, pero le pido a la vida que por favor en un tiempo”, dijo en otra ocasión y reveló que le encantaría formar una gran familia ensamblada con los hijos de su pareja, Esperanza y Fausto.

Sobre convivencia, aun no es un plan que tengan en mente ya que ambos son muy independientes y disfrutan tener su lugar. “Me gusta tener mi espacio, él también el suyo… Pero sí estamos bastantes días seguidos juntos así que vamos de un lado para el otro”, agregó.