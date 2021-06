Flor Vigna y el famoso futbolista que quiere conquistarla

Flor Vigna es una de las mujeres más codiciadas del mundo del espectáculo argento. Luego de que la actriz y bailarina rompiera su relación con Nico Occhiato tras una breve reconciliación, ahora está soltera y explotando a full su carisma en la pista de La Academia.

Sin embargo, la joven artista podría tener un nuevo pretendiente. De acuerdo a Rodrigo Lussich, el Pocho Lavezzi está deseoso por conquistarla y eso se refleja a través de sus redes sociales.

En Intrusos, el periodista analizó las interacciones que viene teniendo el futbolista con la cuenta de Vigna en Instagram y resaltó: “Esta es la próxima víctima a la que apunta con su pistola maldita. Dispara con su pistola a una famosa recientemente separada”, dijo enigmático.

“Pocho no deja de ‘likear’ y de tratar de conquistar a Flor Vigna”, aseguró finalmente y mostró cómo le pone “me gusta” a todas las publicaciones que la actriz realiza en la mencionada red social.



Flor Vigna reveló la decisión que tomó tras su separación con Nico Occhiato

Tras su debut en La Academia, Flor Vigna no pudo obviar las preguntas de Marcelo Tinelli quien le consultó por su actual vínculo con Nico Occhiato, su ex. "Le mandé un mensaje y me clavó el visto", reveló el conductor de ShowMatch.



Flor Vigna y Nico Occhiatto previo a su ruptura.

"Nos empezamos a dar cuenta de que por más que haya cariño no estaba funcionando la pareja. Teníamos tiempos diferentes, todo diferente, intereses diferentes. A mí me gusta más el compañerismo en la pareja, y Nico está a full en un momento un poco más individualista", contó luego en su paso por Los Ángeles de la Mañana.

"No seguimos en contacto, incluso ayer dije 'uy, quizás hoy me manda un mensajito', pero no, la mamá Pichi que es un amor, siempre me manda un mensajito. Pero me parece sano no hablar, porque por más que está todo hablado, el corazón...", aclaró.