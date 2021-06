Conocé a Florencia Aise, la pintora que almorzó con Alberto Fernández

Lo recuerda —y así lo hará para siempre— como un viernes atípico en sus treinta y siete años. “Fue un día con una energía muy especial, estaba muy nerviosa. ¿Quién no lo estaría?”, revive como si fuera ayer Florencia Aise, la artista mendocina cuyo almuerzo a solas con el Presidente Alberto Fernández (62), seguido de una visita personalizada en la pinacoteca presidencial, tomó estado público la última semana.

“Es complicado ingresar a la Casa Rosada y, al nunca haberlo hecho, tuve un tiempo de dilatación. Pero luego sorteé los obstáculos y pude ingresar de la mejor forma. Fui tratada muy bien por todos los trabajadores desde el comienzo”, repasa la joven que como devolución de gentileza, sumado al cuadro hiperrealista que le obsequió al mandatario en su última visita a Mendoza (gesto que originó el espontáneo encuentro) no llegó a la cita con las manos vacías. “Esta vez le llevé una botella de vino y un licor italiano hecho en Mendoza para la Primera Dama”, subraya la pintora que recorrió importantes capitales del mundo con sus creaciones. “Yo soy de Mendoza y el vino es un arte en todos los aspectos. Por eso lo pinté especialmente para el regalo del Presidente, porque la nuestra es una provincia vitivinícola y la variedad Malbec es la uva emblemática de Mendoza y Argentina en el mundo”, aclara.

FLORENCIA AISE, LA PINTORA QUE ALMORZO CON ALBERTO FERNANDEZ.

Con el arte local protagonista de un diálogo cálido pero protocolar, Florencia Aise no se privó de fotografiarse en el sillón de Rivadavia, haciendo extensiva la caballerosidad del Presidente. “No lo conocía personalmente y vi a un ser humano muy correcto en el trato hacia mí. Me sorprendió lo que sabe de arte y lo interesado que está, porque todos sabemos que también ha recibido a otras personalidades del arte y del entretenimiento nacional. A nuestro Presidente le gusta todo tipo de arte y hablamos de muchos artistas argentinos contemporáneos. Empleó el almuerzo para hablar justamente de arte, en un ritual tan antiguo como lo es “alimentarnos”. El alimento, acompañado del arte, es la mejor ingesta que puede hacer el ser humano, así que le agradezco y agradecí por eso”, cuenta quien se autodefine una trabajadora incansable y autodidacta.

Consciente de la magnitud que cobró su visita —y su estatus como artista— la autora del famoso cuadro en óleo y plata sobre lienzo, que reproduce un racimo de uva Malbec (hoy uno de los más populares de su colección) asegura: “En la historia del arte, muchos pasaron a consagrarse después de llegar con su obra a las grandes autoridades, se tratara de reyes, mecenas, papas o Presidentes. Yo soy una mujer trabajadora, mamá de dos maravillosas personas, Santina y María Jesús y si bien respeto la investidura presidencial, no me interesa la política. Me gustaría que mi obra trascienda un poco más las fronteras, llegar a exponer en grandes galerías y en museos de arte contemporáneo. También mover el alma del espectador, conmover y de algún modo provocar alguna mejoría, dar un buen ejemplo y mostrar que se puede vivir de lo que a uno le gusta hacer”. Sin certezas de un futuro encuentro, pero en contacto (“eventualmente”) con el Presidente de la Nación, Florencia se anima a fantasear con la idea de pintar, el día de mañana, una obra para expandir su arte a la Casa Rosada. “Amaría tener ese privilegio”, cierra risueña.